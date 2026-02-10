Pretep vseh pretepov v ligi NBA je umirila šele policija

Analitiki, ki podrobno spremljajo vsak večer v ligi NBA, pogosto tarnajo nad premalo agresivnosti in intenzivnosti v igri košarkarjev. Temu zagotovo ni bilo tako na dvoboju Detroita s Charlottom, ki je lovil rekordno 10. zaporedno zmago, bil na koncu prekratek (104:110), a je rezultat utonil v pozabo. V ospredju je bil kaos, ki je izbruhnil v tretji četrtini.

Lažno odrivanje in jezikanje je del športne folklore, redko pa vidimo, da bi igralcem povsem popustile zavore. Pretep, v katerega so bili vmešani štirje igralci Detroita in Charlotta je prerasel okvire športne tekmovalnosti, košarkarje so mirili igralci z obeh klopi, padale so brce in klofute in ko je Isiah Stewart nemočnega Milesa Bridgesa držal v ostrem prijemu ter udrihal po njegovi glavi, prizor za nikogar ni bil prijeten.

Končalo se je brez resnejših posledic, čeprav so košarkarje na koncu umirili šele policisti, ki so pritekli na parket. Prizori so spominjali na sloviti večer Malice at the Palace, največji pretep v zgodovini lige NBA, v katerega so bili vmešani igralci Detroita in Indiane. 19. novembra 2004 so v dvorani Palace of Auburn Hills, v kateri so igrali košarkarji Detroita, povsem popustili živci številnim igralcem, pretep se je preselil celo na tribune, kjer je Ron Artest obračunaval z gledalci.

Sledile so astronomske kazni, Artest je bil suspendiran za celo sezono, pet igralcev je skupno dobilo 146 tekem prepovedi nastopanja in kolektivno ostalo brez 11 milijonov dolarjev plače. Tokrat liga NBA o kazni še razmišlja, zaradi slabih izkušenj iz preteklosti pa nedvomno ne bo nizka.