  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Pretep vseh pretepov v ligi NBA je umirila šele policija

Košarkarji Detroita so bili na tekmi s Charlottom vmešani v pretep ne le sezone, temveč zadnjih nekaj let. Bili so tudi del najbolj črnega dneva lige NBA.
V Severni Karolini je igralcem in trenerskemu štabu zavrela kri. FOTO: Jim Dedmon/Reuters
Galerija
V Severni Karolini je igralcem in trenerskemu štabu zavrela kri. FOTO: Jim Dedmon/Reuters
Nejc Grilc
10. 2. 2026 | 18:30
10. 2. 2026 | 19:48
2:15
A+A-

Analitiki, ki podrobno spremljajo vsak večer v ligi NBA, pogosto tarnajo nad premalo agresivnosti in intenzivnosti v igri košarkarjev. Temu zagotovo ni bilo tako na dvoboju Detroita s Charlottom, ki je lovil rekordno 10. zaporedno zmago, bil na koncu prekratek (104:110), a je rezultat utonil v pozabo. V ospredju je bil kaos, ki je izbruhnil v tretji četrtini.

image_alt
Čas je, da Los Angeles Lakers z Dončićem zakorakajo v 21. stoletje

Lažno odrivanje in jezikanje je del športne folklore, redko pa vidimo, da bi igralcem povsem popustile zavore. Pretep, v katerega so bili vmešani štirje igralci Detroita in Charlotta je prerasel okvire športne tekmovalnosti, košarkarje so mirili igralci z obeh klopi, padale so brce in klofute in ko je Isiah Stewart nemočnega Milesa Bridgesa držal v ostrem prijemu ter udrihal po njegovi glavi, prizor za nikogar ni bil prijeten.

Končalo se je brez resnejših posledic, čeprav so košarkarje na koncu umirili šele policisti, ki so pritekli na parket. Prizori so spominjali na sloviti večer Malice at the Palace, največji pretep v zgodovini lige NBA, v katerega so bili vmešani igralci Detroita in Indiane. 19. novembra 2004 so v dvorani Palace of Auburn Hills, v kateri so igrali košarkarji Detroita, povsem popustili živci številnim igralcem, pretep se je preselil celo na tribune, kjer je Ron Artest obračunaval z gledalci.

Sledile so astronomske kazni, Artest je bil suspendiran za celo sezono, pet igralcev je skupno dobilo 146 tekem prepovedi nastopanja in kolektivno ostalo brez 11 milijonov dolarjev plače. Tokrat liga NBA o kazni še razmišlja, zaradi slabih izkušenj iz preteklosti pa nedvomno ne bo nizka.

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Ostrostrelec na bolniški

Steph Curry bo izpustil tekmo zvezd, Luka Dončić je še pod vprašajem

Član zlatega sanjskega ameriškega moštva z olimpijskih iger v Parizu še ni zdrav. Čuti bolečine v desnem kolenu, naš zvezdnik pa ima težave s stegensko mišico.
10. 2. 2026 | 15:35
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Jezerniki poraženi brez poškodovanega Dončića, pretep in izključitve v Charlottu

Los Angeles Lakers so v dvoboju s prvouvrščeno ekipo zahodne konference Oklahoma City Thunder izgubili s 119:110. Prva zvezdnika obeh moštev nista nastopila.
10. 2. 2026 | 08:10
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Čas je, da Los Angeles Lakers z Dončićem zakorakajo v 21. stoletje

Vodstvo Los Angeles Lakers za kratkoročni uspeh ni žrtvovalo prihodnosti z Luko Dončićem. Sledita temeljita prenova in kadrovska okrepitev v pisarnah.
Nejc Grilc 10. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Dončić si je v glavo vbil cilj, zdaj na njem delajo dan in noč

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo tudi na tekmi s prvaki iz Oklahome brez Luke Dončića, ki bo izpustil drugo tekmo zapored.
Nejc Grilc 9. 2. 2026 | 09:30
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Kratkohlačniki odpihnili kelte, Luko Dončića in Los Angeles Lakers čakajo prvaki

V ligi NBA so bili zmagovalci New York Knicks, Los Angeles Clippers, Miami in Toronto. Najboljši strelec večera je bil Kawhi Leonard.
9. 2. 2026 | 07:57
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nove podrobnosti

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Analiza

Šest list nad pragom, a Janja Božič Marolt opozarja: ne posedajmo prehitro

Če bi upoštevali le opredeljene, bi parlamentarni prag prestopilo šest strank, a Janja Božič Marolt svari pred tovrstnimi preračuni.
Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Barometer

Afera burger koristila Demokratom Anžeta Logarja

Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
Janez Tomažič 10. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Sezona ne čaka na kredit: Bančni modeli, ki ne razumejo sezonskega poslovanja

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:52
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

košarkaLiga NBADetroit PistonspretepIndiana PacersCharlotte HornetsMalice at the Palace

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Bronasti biatlonec se je čustveno izpovedal: Prevaral sem svojo partnerko

Sturla Holm Laegreid je po osvojitvi olimpijske kolajne na 20-kilometrski preizkušnji s solzami v očeh javno priznal nezvestobo.
10. 2. 2026 | 19:40
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Združeno kraljestvo

Starmejeva avtoriteta načeta po neuspelem puču

Škandal, v katerem se je znašel laburistični premier, se ne bi mogel zgoditi v bolj neugodnem trenutku.
Jure Kosec 10. 2. 2026 | 18:47
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Omanu

Norveški DJ z zmago razveselil tudi Slovenca

Erlend Blikra v šprintu 4. etape dirke po Omanu slavil prvo letošnjo zmago za ekipo Uno X Mobility.
S prizorišča:Miha Hočevar 10. 2. 2026 | 18:38
Preberite več
Šport  |  Košarka
Košarkarski pretep

Pretep vseh pretepov v ligi NBA je umirila šele policija

Košarkarji Detroita so bili na tekmi s Charlottom vmešani v pretep ne le sezone, temveč zadnjih nekaj let. Bili so tudi del najbolj črnega dneva lige NBA.
Nejc Grilc 10. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Olimpijska socialna omrežja

Že po nekaj dneh prekosili Kitajce

Mednarodni olimpijski komite je na omrežju X objavil, da so na uradni spletni strani in aplikaciji ZOI Milano-Cortina doslej zabeležili 70 milijonov uporabnikov
10. 2. 2026 | 18:02
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Omanu

Norveški DJ z zmago razveselil tudi Slovenca

Erlend Blikra v šprintu 4. etape dirke po Omanu slavil prvo letošnjo zmago za ekipo Uno X Mobility.
S prizorišča:Miha Hočevar 10. 2. 2026 | 18:38
Preberite več
Šport  |  Košarka
Košarkarski pretep

Pretep vseh pretepov v ligi NBA je umirila šele policija

Košarkarji Detroita so bili na tekmi s Charlottom vmešani v pretep ne le sezone, temveč zadnjih nekaj let. Bili so tudi del najbolj črnega dneva lige NBA.
Nejc Grilc 10. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Olimpijska socialna omrežja

Že po nekaj dneh prekosili Kitajce

Mednarodni olimpijski komite je na omrežju X objavil, da so na uradni spletni strani in aplikaciji ZOI Milano-Cortina doslej zabeležili 70 milijonov uporabnikov
10. 2. 2026 | 18:02
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kosilo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo