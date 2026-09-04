Milijarderji so slišali opozorilo z Dončićevega dvorišča

Po letu dni je škandal z Los Angeles Clippers in Kawhijem Leonardom v osrednjih vlogah naposled dobil epilog. Liga NBA je vodstvo moštva spoznalo za krivo izogibanja pravilom glede plačne kapice, načrtnega zavajanja javnosti in preiskovalcev, v nekaterih primerih tudi goljufije. Kazen je bila silovita: pet izborov v prvem krogu nabora, 30 milijonov dolarjev kazni za moštvo in enoletna prepoved za lastnika moštva Steva Ballmerja, ki bo še posebej skelela. Marsikdo v skupnosti, ki podrobno spremlja ligo NBA, je močno dvomil v ostrino kazni, ki jo bo komisar lige Adam Silver izrekel moštvu, ki prebiva in igra v senci Luke Dončića in Los Angeles Lakers. Silver je z odločitvami v zadnjih letih vedno znova ugajal milijarderjem, nenazadnje si je tako želel vložka Marka Walterja, da več kot ...