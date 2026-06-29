  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Prezgodnja smrt mladega košarkarja in trenerja

V 31. letu starosti je umrl nekdanji košarkarski igralec, v zadnjih letih pa trener mlajših selekcij pri Cedeviti Olimpiji Tevž Ružič.
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo
Galerija
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo
Š. R.
29. 6. 2026 | 18:32
1:28
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Slovenski košarkarski svet je pretresla vest, da je pri 30 letih umrl nekdanji košarkar in v zadnjih letih košarkarski delavec Tevž Ružič. V mlajših kategorijah je Ružič nosil dres takrat Union Olimpije in igral za njeno A ekipo do 18 let, nato je v naslednji starostni kategoriji igral za Janče in Ilirijo, s katero je pustil viden pečat tudi v prvi slovenski košarkarski ligi. Preizkusil se je tudi v tujini.

V dresu Ilirije v sezoni 2018/19 v 27 tekmah v povprečju igral več kot 30 minut in dosegal dobrih osem točk. Ružič je zadnje poglavje v aktivni karieri spisal pri Jančah v drugi ligi in slovenskem pokalu, preden se je poslovil od aktivnega igranja košarke.

V zadnjih sezonah je bil aktiven kot trener mlajših selekcij pri Cedeviti Olimpiji, pomagal je tudi v okviru slovenskih reprezentanc mlajših starostnih kategorij in pri organizaciji taborov za otroke ter skrbel za razvoj košarke v akademiji najboljšega slovenskega košarkarskega kolektiva.

Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Zdrava prehrana

Odpoved jeter in okvara živcev zaradi prehranskih dopolnil

Podatki NIJZ razkrivajo: previsoki odmerki lahko povzročijo poškodbe jeter, glavobol, motnje vida, slabost, izpadanje las in druge okvare telesa.
Pija Kapitanovič 29. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Avstrija

V Gradcu zmagali komunisti

Komunisti so izid z zadnjih lokalnih volitev leta 2021 precej izboljšali.
28. 6. 2026 | 18:12
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Bruselj ostro proti selitvi veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem

Evropska komisija se je odzvala na napoved, da bi Slovenija lahko preselila veleposlaništvo v Jeruzalem.
Peter Žerjavič 29. 6. 2026 | 13:00
Preberite več
Mnenja  |  Kolumne
Satira o drugem polčasu

(SATIRA) Kje je bil Ivan, ko so v nebesa poslali 20.000 otrok?

Tudi Leon XIV. je komunajzar, ker ni na isti valovni dolžini temeljnih vrednot in nazorov.
Boris Šuligoj 29. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Zgodbe
Vredno branja

DIGITALNA SUVERENOST

Promo Delo 9. 6. 2025 | 00:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Odhajate na dopust? To ste zagotovo pozabili

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:45
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja (video)

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
26. 6. 2026 | 08:33
Preberite več
Ne spreglejte
Premium
Delov poslovni center  |  Energetika
Opozorila Elesa

Povišati moramo omrežnino ali pa se soočiti z grožnjo španskega razpada sistema

Kljub omrežninski reformi so Eles in pet elektrodistribucijskih podjetij zbrali manj prihodkov.
Nejc Gole 29. 6. 2026 | 11:21
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Matjaž Osvald in Romana Ocvirk

Birokratski postopki dušijo iskanje praktičnih rešitev z uporabniki

Hitro bo treba sprejeti kar nekaj odločitev, pravita predstavnika združenja GIZ distribucije.
Borut Tavčar 29. 6. 2026 | 05:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Energetika

Azijsko povpraševanje in nizke zaloge plina vzbujajo skrbi

Energetska varnost se zagotavlja poleti, a zaloge plina v skladiščih so nizke.
Nejc Gole 29. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Financiranje

Energetski sektor ima dve milijardi evrov kreditnega potenciala

Ker energetskih projektov v Sloveniji primanjkuje, NLB financira velike naložbe v regiji.
Nejc Gole 27. 6. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

košarkasmrtCedevita OlimpijaKošarkarska zveza Slovenije

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Košarka
Košarka

Prezgodnja smrt mladega košarkarja in trenerja

V 31. letu starosti je umrl nekdanji košarkarski igralec, v zadnjih letih pa trener mlajših selekcij pri Cedeviti Olimpiji Tevž Ružič.
29. 6. 2026 | 18:32
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
ZDA

Po smrti sedemletnika, težkega 115 kilogramov, starša obtožena umora

Tožilstvo staršema očita, da otrok ni bil pravilno hranjen. Če bosta starša spoznana za kriva umora jima grozi smrtna kazen.
29. 6. 2026 | 18:28
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester City

Naslednik Pepa Guardiole še vedno jezi Chelsea

Pri Manchester Cityju so potrdili, da bo Enzo Maresca naslednji trener njihovega moštva. Podpisal je triletno pogodbo.
29. 6. 2026 | 18:11
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Deloindom

Na sklep o dedovanju čaka že več kot dve leti: kaj lahko stori?

Več kot dve leti brez sklepa o dedovanju? Pravnik pojasnjuje, kako preveriti stanje zapuščinskega postopka in katere možnosti imate za njegovo pospešitev.
Pravnik na dlani 29. 6. 2026 | 18:00
Preberite več
Lokalno  |  Štajerska
Bukovnik

Želijo ostati na najvišje ležeči kmetiji, upanje je

Požar, ki ga je zanetila strela, je uničil hišo in gospodarska poslopja kmetije Bukovnik, a ni požgal solidarnosti, ki jo bodo še kako potrebovali.
Špela Kuralt 29. 6. 2026 | 17:56
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester City

Naslednik Pepa Guardiole še vedno jezi Chelsea

Pri Manchester Cityju so potrdili, da bo Enzo Maresca naslednji trener njihovega moštva. Podpisal je triletno pogodbo.
29. 6. 2026 | 18:11
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Deloindom

Na sklep o dedovanju čaka že več kot dve leti: kaj lahko stori?

Več kot dve leti brez sklepa o dedovanju? Pravnik pojasnjuje, kako preveriti stanje zapuščinskega postopka in katere možnosti imate za njegovo pospešitev.
Pravnik na dlani 29. 6. 2026 | 18:00
Preberite več
Lokalno  |  Štajerska
Bukovnik

Želijo ostati na najvišje ležeči kmetiji, upanje je

Požar, ki ga je zanetila strela, je uničil hišo in gospodarska poslopja kmetije Bukovnik, a ni požgal solidarnosti, ki jo bodo še kako potrebovali.
Špela Kuralt 29. 6. 2026 | 17:56
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  140 let inovacij
Vredno branja

Prestiž, ki sledi vašemu ritmu

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 15:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
29. 6. 2026 | 07:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Že odštevate dneve do dopusta? Letos je lahko še bolj brezskrben!

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
29. 6. 2026 | 09:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
29. 6. 2026 | 08:13
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo