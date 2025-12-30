Pri Denverju v skrbeh, poškodoval se je veliki Nikola

Nikola Jokić si je ob gostujočem porazu svojih Denver Nuggets proti Miami Heat (123:147) v ligi NBA poškodoval koleno. Za zdaj še ni znano, koliko časa bo moral odlični srbski center počivati. Čaka ga magnetna resonanca.

Jokić se je poškodoval v zadnjih sekundah druge četrtine, ko je po nenamernem kontaktu z moštvenim kolegom Spencerjem Jonesom obležal in se prijel za levo koleno. Do te točke je 30-letni Srb dosegel 21 točk, pet skokov in osem asistenc. Miami je dodobra izkoristil odsotnost trikratnega najkoristnejšega igralca lige (2021, 2022, 2024) in na koncu slavil s 147:123, pri čemer je bil najboljši strelec Norman Powell s 25 točkami.

»Vse, kar vem, je, da si je Jokić poškodoval levo koleno. Kot vsi v ligi gremo skozi enak proces. Pogledal sem si situacijo ob polčasu in videti je bilo, da mu ni uspelo premakniti nog. Ob kontaktu je takoj vedel, da je nekaj narobe,« je po koncu dvoboja dejal trener Denverja David Adelman.

»To je sestavni del NBA, vsaka poškodba je srce parajoča, še posebej pri posebnih igralcih, kot je on. Več bomo vedeli jutri in šli naprej kot ekipa,« je nadaljeval trener Denverja.

Jokić je to sezono Denverju pomagal do 22 zmag ob desetih porazih, kar zlata zrna trenutno uvršča na tretje mesto zahodne konference. Pri tem je srbski as v povprečju dosegel 29,6 točke, 12,2 skoka in 11 asistenc na tekmo. Že tako Denver pogreša dlje časa poškodovana Christiana Brauna in Aarona Gordona, za nekaj tednov pa je izgubil tudi Camerona Johnsona.

»Bolj me skrbi zanj kot osebo. Res gre za nesrečno naključje, a upamo na najboljše,« je še pred prvimi pregledi z magnetno resonanco dodal Adelman.

Na ostalih tekmah so prvaki Oklahoma City Thunder s 140:129 premagali Atlanta Hawks in ostajajo na vrhu lige z 28 zmagami in petimi porazi. Aktualni MVP lige Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 39 točk, Chet Holmgren jih je dodal 24, Jalen Williams pa 20.

Na drugem mestu zahoda so še naprej košarkarji San Antonia, ki pa so ponoči izgubili proti Cleveland Cavaliers. Ti so predvsem po zaslugi zadnje četrtine, v kateri so dosegli 37 točk in jo dobili za 14 točk, slavili s 113:101.

Za Spurs (23-9) je bil to drugi zaporedni poraz, Cleveland pa ostaja na sredini vzhodne razpredelnice z 18 zmagami in 16 porazu. Pri teh se je danes najbolj izkazal Jarrett Allen s 27 točkami in desetimi skoki. Victor Wembanyama je dvoboj končal s 26 točkami in 14 skoki.

Pred Los Angeles Lakers (20-10), za katere igra slovenski as Luka Dončić in bodo naslednjič na delu v noči na sredo proti vodilni ekipi vzhoda Detroit Pistons (24-8), so na lestvici zahoda še Houston Rockets z enakim izkupičkom 20-10. Ti so ponoči s 126:119 premagali lanske finaliste Indiana Pacers, pri čemer je Kevin Durant dosegel 30 točk.

Zmag so se veselili še košarkarji Milwaukeeja, Phoenixa, Golden State, Toronta, Minnesote in New Yorka.