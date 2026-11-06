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Košarka

Pri Dončićevih Lakers dobiva le drobtinice, zdaj je klub potegnil veliko potezo

Bronny James je v tej sezoni za Lakers nastopil na petih tekmah, skupaj pa na parketu preživel vsega 12 minut.
Bronny James je med prvim moštvom Lakers in razvojno ligo prehajal že v svoji prvi sezoni. Za takratno razvojno ekipo South Bay Lakers je zbral 18 nastopov ter v povprečju dosegal 18,6 točke, 4,6 skoka in 4,8 podaje. FOTO: Jonathan Hui/Reuters Connect
Galerija
Bronny James je med prvim moštvom Lakers in razvojno ligo prehajal že v svoji prvi sezoni. Za takratno razvojno ekipo South Bay Lakers je zbral 18 nastopov ter v povprečju dosegal 18,6 točke, 4,6 skoka in 4,8 podaje. FOTO: Jonathan Hui/Reuters Connect
B. P., STA
6. 11. 2026 | 10:30
6. 11. 2026 | 10:31
2:50
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Košarkarski klub Los Angeles Lakers je Bronnyja Jamesa, sina zvezdnika LeBrona Jamesa, poslal v svojo razvojno ekipo Coachella Valley Lakers. Za zdaj ni znano, kdaj se bo 22-letnik, ki je avgusta z ekipo na povabilo Luke Dončića obiskal Slovenijo, znova pridružil članskemu moštvu v ligi NBA.

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Bronny James je v letošnji sezoni za Jezernike nastopil na petih tekmah, na parketu pa preživel vsega 12 minut. Dosegel je skupno štiri točke oziroma v povprečju 0,8 na tekmo.

To je njegova prva sezona pri Los Angelesu brez očeta, ki je poleti kot prost igralec prestopil k Philadelphia 76ers.

Priložnosti dobival le ob koncu tekem

James je v moštvu ostal tudi oktobra, ko so se Lakers razšli z Daltonom Knechtom, ki so ga na naboru lige NBA leta 2024 izbrali kot 17. igralca.

Čeprav James igra že tretjo sezono v ligi NBA, mu trener JJ Redick doslej ni namenil veliko priložnosti. Že pred začetkom rednega dela sezone je izrazil pomisleke glede njegovega učinka, saj je na petih pripravljalnih tekmah iz igre metal le 25-odstotno.

Na petih tekmah rednega dela je James na parketu v povprečju preživel le 2,4 minute. Lakers so ga večinoma uporabljali ob koncih že odločenih tekem.

V razvojni ligi ima precej boljše številke. V zadnjih dveh sezonah je tam v povprečju dosegal 18,4 točke in 4,4 podaje na tekmo.

Pogodbo ima še za prihodnjo sezono

Dvaindvajsetletnik ima z Lakers pogodbo do konca sezone 2026/27, klub pa ima možnost sodelovanje podaljšati še za eno sezono. Lakers so ga na naboru lige NBA leta 2024 izbrali kot 55. igralca.

Jezernike, za katere igra tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić, naslednja tekma čaka v noči na soboto, ko bodo na domačem parketu gostili Portland Trail Blazers.

Los Angeles je sezono začel z izkupičkom sedmih zmag in dveh porazov, prav takšen izkupiček ima tudi Houston. Obe ekipi sta ob Portlandu, ki je doslej zbral šest zmag in en poraz, med najuspešnejšimi na začetku sezone v zahodni konferenci.

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LeBron JamesNBALos Angeles LakersLuka DončićBronny JamesCoachella Valley LakerskošarkaPhiladelphia 76ersJJ RedickDalton KnechtPortland Trail Blazersrazvojna liga NBA

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