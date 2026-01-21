Pri Dončiću ni pričakovati ognjemeta, lahko pa poči kakšna petarda

V mestu miljo visoko košarkarji iz Kalifornije niso bili daleč od tega, da bi se na redkem zraku njihov mozaik sesul na koščke. Ko je bil položaj v Denverju res temačen, je kot pravi vodja Luka Dončić stopil naprej in s 87. trojnim dvojčkom kariere potegnil voz do zasuka in dragocene zmage, ki bo dobra popotnica za peklenski zaključek januarja. Medtem ko na parketu iščejo sožitje, so Los Angeles Lakers dejavni tudi v klubskih pisarnah, a mega menjave do 5. februarja ne gre pričakovati.

V črni majici in temno zeleni obleki, s čevlji brez nogavic je Nikola Jokić mrkega pogleda spremljal derbi Denverja z Luko Dončićem, ki tudi brez dvoboja balkanskih zvezdnikov ni razočaral. Če je Srb deloval bolj kot akter iz beograjskega podzemlja, je Luka na parketu vihtel čarovniško paličico, ki je Jezernikom prinesla prepotrebno zmago (115:107), po dolgem času so nanizali dve skupaj.

Kako bo čez 14 dni izgledalo moštvo Jezernikov? Na košarkarski tržnici je presenetljivo mirno, vihar je znova pričakovati v zadnjih urah prestopnega roka, ki se izteče 5. februarja.