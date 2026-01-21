  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Košarka

    Pri Dončiću ni pričakovati ognjemeta, lahko pa poči kakšna petarda

    Košarkarji Los Angeles Lakers so s pomembno zmago v Denverju začeli niz osmih gostovanj. Kmalu se vrača Reaves, dejavni so tudi na tržnici.
    Luka Dončić in Nikola Jokić sta se takole zapletla v pogovor po tekmi. Foto Isaiah J. Downing/Reuters
    Galerija
    Luka Dončić in Nikola Jokić sta se takole zapletla v pogovor po tekmi. Foto Isaiah J. Downing/Reuters
    Nejc Grilc
    21. 1. 2026 | 10:30
    A+A-

    V mestu miljo visoko košarkarji iz Kalifornije niso bili daleč od tega, da bi se na redkem zraku njihov mozaik sesul na koščke. Ko je bil položaj v Denverju res temačen, je kot pravi vodja Luka Dončić stopil naprej in s 87. trojnim dvojčkom kariere potegnil voz do zasuka in dragocene zmage, ki bo dobra popotnica za peklenski zaključek januarja. Medtem ko na parketu iščejo sožitje, so Los Angeles Lakers dejavni tudi v klubskih pisarnah, a mega menjave do 5. februarja ne gre pričakovati.

    V črni majici in temno zeleni obleki, s čevlji brez nogavic je Nikola Jokić mrkega pogleda spremljal derbi Denverja z Luko Dončićem, ki tudi brez dvoboja balkanskih zvezdnikov ni razočaral. Če je Srb deloval bolj kot akter iz beograjskega podzemlja, je Luka na parketu vihtel čarovniško paličico, ki je Jezernikom prinesla prepotrebno zmago (115:107), po dolgem času so nanizali dve skupaj.

    Kako bo čez 14 dni izgledalo moštvo Jezernikov? Na košarkarski tržnici je presenetljivo mirno, vihar je znova pričakovati v zadnjih urah prestopnega roka, ki se izteče 5. februarja.

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Že 87. trojni dvojček Dončića za veliko zmago v derbiju

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v derbiju zahodne konference premagali Denver s 115:107. Luka Dončić je dosegel 38 točk.
    Nejc Grilc 21. 1. 2026 | 06:37
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Tekma zvezd lige NBA

    Po 21 letih imajo LeBrona dovolj, Dončić je odgovoril navijačem

    V košarkarski ligi NBA so znani člani obeh začetnih peterk na Vzhodu in Zahodu. Luka Dončić je šestič v karieri postal all-star, LeBrona prvič po letu 2005 ni.
    Nejc Grilc 20. 1. 2026 | 09:40
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Priznanje navijačev, kolegov in medijev

    Dončić v začetni postavi na tekmi zvezd

    Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo šestič udeleženec spektakla lige NBA.
    19. 1. 2026 | 21:50
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Uspešna Dončićeva vrnitev, ki je imela tudi manjši madež

    Košarkarji kluba Los Angeles Lakers so v ligi NBA pred svojimi navijači zanesljivo odpravili igralce moštva Toronto Raptors.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 06:46
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump: Nato bi bil brez mene kup pepela

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    20. 1. 2026 | 06:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropska obramba

    Grenlandija je poslance zavila v molk

    Vladno odločitev o tem, da na vojaško vajo Arktična odpornost pod vodstvom Danske pošlje dva častnika, sta komentirali le Levica in Svoboda.
    Novica Mihajlović 20. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Luka DončićLos Angeles LakersNBALiga NBAkošarkaLA LakersLeBron JamesNikola JokićDenver Nuggets

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    1. SNL

    Domžale potrdile stečaj, sezono nadaljuje devet ekip

    Predsednik domžalskega nogometnega kluba Stane Oražem je potrdil stečaj kluba. Klub išče načine, kako obdržati preostale ekipe v tekmovanjih.
    21. 1. 2026 | 10:50
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Pri Dončiću ni pričakovati ognjemeta, lahko pa poči kakšna petarda

    Košarkarji Los Angeles Lakers so s pomembno zmago v Denverju začeli niz osmih gostovanj. Kmalu se vrača Reaves, dejavni so tudi na tržnici.
    Nejc Grilc 21. 1. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V ruskem napadu na Ukrajino umrla dva človeka

    V napadu na mesto Krivi Rog sta umrla 77-letni moški in 72-letna ženska, ranjena pa je bila še 53-letna ženska.
    21. 1. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    UEFA

    Čeferin ustavil rušenje igrišča na Zahodnem bregu

    Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je imel s predstavniki Izraelske nogometne zveze pogovore glede ohranitve igrišča v begunskem taborišču.
    21. 1. 2026 | 09:53
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Japonska

    Dosmrtni zapor za morilca nekdanjega japonskega premiera

    Japonski premier Šinzo Abe je leta 2022 umrl v strelskem napadu. Njegov morilec ga krivi za propad svoje družine.
    21. 1. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V ruskem napadu na Ukrajino umrla dva človeka

    V napadu na mesto Krivi Rog sta umrla 77-letni moški in 72-letna ženska, ranjena pa je bila še 53-letna ženska.
    21. 1. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    UEFA

    Čeferin ustavil rušenje igrišča na Zahodnem bregu

    Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je imel s predstavniki Izraelske nogometne zveze pogovore glede ohranitve igrišča v begunskem taborišču.
    21. 1. 2026 | 09:53
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Japonska

    Dosmrtni zapor za morilca nekdanjega japonskega premiera

    Japonski premier Šinzo Abe je leta 2022 umrl v strelskem napadu. Njegov morilec ga krivi za propad svoje družine.
    21. 1. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo