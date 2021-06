Pri Jokiću niso imeli znanja, pač pa srečo

Ob letošnjem prepričljivem izboru Nikole Jokića za najboljšega košarkarja v ligi NBA 2020/21 so njegovi delodajalci v Denverju prejeli ogromno čestitk za vizionarsko potezo na naboru 2014, ker so v Srbu »videli skrit potencial«. Takrat so Jokića izbrali šele kot 41. po vrsti, sedem let pozneje pa je postal prvi košarkar iz drugega kroga »drafta« v zgodovini elitne lige, ki si je prislužil lovoriko MVP.



Toda predsednik kluba Tim Connelly priznava, da so leta 2014 pred Jokićem vzeli kar dva košarkarja, kot 16. bošnjaškega centra Jusufa Nurkića (zdaj Portland) in kot 19. branilca Garryja Harrisa in da so imeli pri velikem naključju predvsem ogromno sreče. »Nezasluženo prejemamo pohvale, ker smo izbrali Nikolo. To bi lahko takrat storili veliko prej, saj smo imeli na voljo dve priložnosti, toda oklevali smo do 41. košarkarja v rodu,« je pojasnil Connelly.



V negotovosti je bil tudi Jokićev agent Miško Ražnatović, saj je zelo resno razmišljal, da bi svojo stranko umaknil s seznama kandidatov na nabor 2014. To je naznanil tudi na družbenih omrežjih, kar je sprožilo odziv v ZDA, a še vedno veliko manjši, kot ga je pričakoval. Večini so šli v nos odvečni kilogrami srbskega centra in njegove podpovprečne telesne sposobnosti. Letos pa je krepko prekosil Steva Nasha in Giannisa Antetokounmpa, ki sta bila v svojih generacijah 15. na naboru NBA in pozneje prejela priznanje MVP, kar je bil do pred dnevi rekord lige NBA.





