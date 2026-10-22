Pri Lakers uvedli nenavaden sistem kazni, Dončić daleč največji zaslužkar

Pri Los Angeles Lakers so pred novo sezono uvedli precej nenavaden sistem, s katerim želijo v ekipo vnesti nekaj dodatne tekmovalnosti. Trener JJ Redick je razkril, da igralcem za manjše prekrške nalagajo tako imenovane »neumne kazni«, zbrani denar pa ne konča v klubski blagajni, temveč se vrne igralcem.

Denar, ki ga Lakers zberejo na ta način, namreč postane nagradni sklad za različna interna tekmovanja in izzive. In čeprav se je sezona šele začela, je en igralec pri tem že precej pred drugimi. Pri Lakers se je takšen pristop očitno hitro prijel, še posebej pri Dončiću, ki je znan po tem, da težko zavrne kakršenkoli tekmovalni izziv.