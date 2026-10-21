Pri Olimpiji si belijo glavo: Zakaj se nam to dogaja?

Po treh zaporednih gostovanjih se košarkarji Cedevite Olimpije vračajo v Stožice, kjer jih danes ob 18.30 čaka četrti evropski izziv sezone. Zmaji so v evropskem pokalu še brez zmage, nekaj samozavesti pa so si povrnili v Laktaših, kjer so v ligi ABA s 93:81 premagali Igokeo. Le Mans v Ljubljano prihaja z evropskima zmagama proti Rostocku in Bourgu.

Seznam skrbi Zvezdana Mitrovića kljub zmagi ni nič krajši, saj imajo zdravstvene težave Jaka Blažič, Jayce Johnson, Noah Kirkwood, Cameron Houindo in Brandon Murray. »Želel bi si, da bi se nam ekipa končno sestavila, vendar imamo še vedno težave s poškodbami. Težko je pojasniti, zakaj se nam to dogaja, a moramo se prilagoditi,« pravi Mitrović. Le Mans je opisal kot mlado, hitro in atletsko moštvo, Rok Radović pa poudarja, da bo morala Olimpija primanjkljaj nadomestiti z borbenostjo: »Boriti se moramo na vsaki tekmi, vsakem treningu in za vsako žogo.«

Francosko moštvo vodi Guillaume Vizade, največ nevarnosti pa prihaja z zunanjih položajev. V prvih treh tekmah evropskega pokala sta Carlos Stewart in Jordan King dosegala po 13,3 točke na tekmo, Moses Wood pa 12. Stewart je še bolj razpoložen v francoskem prvenstvu, kjer je v prvih treh nastopih dosegal kar 23 točk na tekmo. Le Mans ima tako dovolj napadalnega orožja, da lahko kaznuje vsako slabšo obrambno obdobje Ljubljančanov.

V Laktaših se je poškodoval tudi Mitrović, začutil je bolečino v mečni mišici. Foto Cedevita Olimpija

Za Olimpijo bo obračun pomemben tudi zaradi evropskega izkupička. Po porazih proti Burgosu, Hapoelu iz Jeruzalema in Rigi Zelli je pri razmerju 0:3, zato bi zmaga proti Le Mansu pomenila precej več kot le uspešno vrnitev pred domače navijače. »Zanimajo nas samo zmage in upam, da jih bomo v nadaljevanju sezone dosegli čim več,« sporoča Radović.