Pričakoval je sezono z Dončićem, zdaj se izgovarja na srečo. Kaj se je zgodilo?

Moštvo Los Angeles Lakers bo v novi sezoni izgledalo povsem drugače, predvsem zato, ker v njem ne bo več LeBrona Jamesa. Kdo bo imel prav, podporniki ali kritiki (teh je precej več) poslovanja Jezernikov na tržnici, bo pokazal čas, jasno pa je, da na 41-letnega Jamesa v prihodnji sezoni ne bodo več računali.

Po koncu sezone je bil LeBron »80-odstotno prepričan, da se bo še za eno sezono vrnil v Los Angeles«, je dejal njegov agent Rich Paul. A nato naj James ne bi bil zadovoljen s komunikacijo moštva, ki je Dončića postavila v središče strategije, zato ni bil pripravljen na popust, ki bi Los Angelesu omogočil, da moštvu doda močnega centra, kot je Walker Kessler.

Rob Pelinka se je s sodelavci odločil, da obrne nov list in začne drugačno zgodbo, James pa ima za svoje poteze drug razlog, vsaj tako trdi njegov agent. Zatrdil je, da James razmišlja le o tem, kje bo lahko srečen. Trenutno je v igri še pet moštev, ki ga zanimajo: Minnesota, Denver, Golden State, Cleveland in Philadelphia. Z vsemi je pripravljen podpisati tudi minimalno pogodbo, še pravi vplivni agent Paul.

Ni še znano, kam bo odšel James. FOTO: Chris Graythen/AFP

Kot favorit se v zadnjih dneh omenja Philadelphia, a Paul ob tem opozarja, da si bo James za odločitev, bržkone zadnjo tovrstno v karieri, vzel čas in da ni nujno, da jo bo sprejel kmalu. Zanimivo bo videti, kakšno pogodbo bo James sprejel pri novem delodajalcu – v kolikor bi res pristal na minimalno pogodbo za 3,2 milijona dolarjev za eno sezono, bi ga z odprtimi rokami sprejeli tudi v Los Angelesu, kjer ostaja njegov sin Bronny.

Lakers so se v zadnjih dneh trudili, da bi sprostili še nekaj prostora za plačo Ruija Hachimure, a niso bili uspešni. Krilni center ostaja ob Pacifiku, naslednji dve sezoni bo igral za LA Clippers.