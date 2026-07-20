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Prihodnost ni le Luka Dončić, zlata ekipa bo v Stožicah še lovila kolajno

Sanjski zaključek mladinskega obdobja vrste Danijela Radosavljevića v Stožicah. Kažejo se obrisi moštva, ki bo lovilo kolajno leta 2029 v Stožicah.
Slovenski košarkarji do 20 let so najboljši v Evropi. Foto KZS/m24.si
Galerija
Slovenski košarkarji do 20 let so najboljši v Evropi. Foto KZS/m24.si
Nejc Grilc
20. 7. 2026 | 08:30
20. 7. 2026 | 08:39
4:11
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Slovenski košarkarji do 20 let so najboljši v Evropi! Zasedba v Stožicah gor ali dol, premagaš lahko le tekmece, ki pritečejo na parket. In v minulem tednu jih je Slovenija premagovala zanesljivo, v finalu pa so še nadgradili sanjsko predstavo za vedno zlate reprezentance iz Carigrada 2017 in za zmago nad Srbijo niso trepetali do zadnjih trenutkov tekme. Slavje na lepo polnih tribunah stoženske dvorane se je začelo veliko prej, generacija 2006 (in mlajši) je na sanjski način sklenila mladinsko obdobje. In začrtala pot v prihodnost, ki jih bo tudi na velikem tekmovanju še vodila v Stožice.

Osvojili so že 16. kolajno mladih slovenskih reprezentanc in četrto zlato v kategoriji do 20 let, zadnji pred prehodom med člane. Obrisi podobe slovenske prihodnosti so znani, med junaki minulega tedna bo tudi članski selektor iskal nosilce igre za naslednjo petletko, v kateri je debelo podčrtana jesen 2029 in evropsko prvenstvo, ki bo znova gostovalo v Stožicah. V kolikor bo šel nadaljnji razvoj zlate generacije v pravo smer, Luka Dončić ne bo edini zvezdnik v slovenskih vrstah.

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