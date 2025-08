Prijeli varnostnika, ki naj bi ukradel dres, vreden 3,6 milijona dolarjev

Na zveznem sodišču v Miamiju se je ta teden začel postopek proti Marcosu Thomasu Perezu, 62-letnemu nekdanjemu varnostniku košarkarskega kluba iz Miamija.

Urad ameriškega državnega tožilstva za južno okrožje Floride ga, kot poročajo ameriški mediji, bremeni prevoza in prodaje ukradenega blaga. Primer je pritegnil pozornost zaradi obtoženčevega ozadja in izjemne vrednosti domnevno odtujenih predmetov.

Perezova poklicna pot je bila dolga leta vezana na varovanje zakona in premoženja. Po informacijah, ki jih navaja NBC Sports, je Perez 25 let delal kot policist v Miamiju. Po upokojitvi je med letoma 2016 in 2021 delal v varnostni službi kluba, nato pa ga je med letoma 2022 in 2025 zaposlovala tudi sama liga NBA.

Ta položaj mu je zagotavljal visoko stopnjo zaupanja in dostop do omejenih območij v dvorani Kaseya Center. Med njimi je bil tudi varovan prostor za hrambo opreme, kjer je klub shranjeval zgodovinsko pomembne predmete za načrtovani muzej.

Šampionska ekipa iz leta 2013 je v mestu Miami pustila neizbrisen pečat. FOTO: Mike Segar/Reuters

Glede na obtožnico naj bi Perez iz tega prostora postopoma odtujil več kot 400 kosov, večinoma na tekmah nošenih dresov. Tožilstvo navaja, da naj bi v obdobju treh let prodal več kot 100 teh predmetov različnim spletnim posrednikom.

Novinar Darren Rovell, ki spremlja zbirateljski trg, poroča, da naj bi Perez s prodajami zaslužil okoli dva milijona dolarjev. Predmete naj bi prodajal pod njihovo polno tržno vrednostjo, domnevno z namenom, da transakcije ne bi pritegnile pozornosti.

Največji razkorak med prodajno ceno in dejansko vrednostjo ponazarja primer dresa, ki ga je nosil LeBron James na odločilni sedmi tekmi finala lige NBA leta 2013.

Po podatkih iz sporočila tožilstva naj bi Perez ta izjemno iskan zbirateljski kos prodal za približno 100.000 dolarjev. Isti dres je bil kasneje, januarja 2023, na odmevni dražbi hiše Sotheby's prodan za 3,68 milijona dolarjev.

Med odtujenimi predmeti je bil dres LeBrona Jamesa iz finala lige NBA leta 2013. FOTO: Reuters

Kot v svojem poročilu dodaja Brooks Peck, je ta prodaja dres uvrstila na tretje mesto najdražje prodanih na tekmi nošenih dresov v zgodovini – takoj za dresom Michaela Jordana iz finala leta 1998 (10,09 milijona dolarjev) in dresom Diega Maradone s svetovnega prvenstva leta 1986 (9,28 milijona dolarjev).

Preiskovalci urada FBI v Miamiju so delovanje Péreza spremljali dlje časa. Letos aprila so na podlagi sodnega naloga opravili preiskavo njegovega doma, kjer so našli in zasegli skoraj 300 preostalih spominkov. Strokovnjaki, ki jih je pooblastil košarkarski klub, so potrdili, da predmeti izvirajo iz njihove zbirke.

V notranjosti arene se nahajajo varovani prostori za hrambo klubske opreme, kar je izkoristil nekdanji varnostnik ekipe. FOTO: Joe Skipper/Reuters

Primer Pereza, kot izpostavlja Peck, spominja na podoben primer v svetu golfa. Tam je bil nekdanji uslužbenec igrišča Augusta National, Richard Brendan Globensky, obsojen kraje predmetov v vrednosti 5,3 milijona dolarjev, med katerimi je bil tudi znameniti zeleni suknjič Arnolda Palmerja. Globensky je bil marca obsojen na 12-mesečno zaporno kazen. Postopek se bo nadaljeval na zveznem sodišču.