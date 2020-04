Prijoviću tri mesece hišnega pripora

Beograd – Srbski nogometaš Aleksandar Prijović se je pred tožilcem izrekel za kršenje karantene, ki jo je ukazala srbska vlada, in bo za kazen moral tri mesece preživeti v hišnem priporu.



Napadalca savdskega Al-Ittihada, ki naj bi bil najbogatejši srbski nogometaš, je policija aretirala v petek popoldne, potem ko je bil v kavarni enega od beograjskih hotelov v družbi več kot petih ljudi, kar je prepovedano. Poleg njega je bilo aretiranih vsaj dvanajst oseb, ki so se prav tako nahajale tam.



Prijović se je ob srečanju s tožilcem izrekel za krivega v zameno za milejšo kazen. Ukrep treh mesecev hišnega pripora mora zdaj potrditi še sodišče.

Bo Al-Ittihad prekinil pogodbo s Prijovićem?

Po poročanju časnika Blic pri Al Ittihadu niso zadovoljni s Prijovićem, a sodelovanje z njim lahko prekinejo le, če bi s svojimi dejanji škodoval ugledu kluba. Zaradi Srbove kazni bi tako klub zdaj lahko z njim prekinil pogodbo, ne da bi mu pri tem moral izplačati odpravnino.



Pred Prijovićem, ki se je sicer rodil v Švici in tam tudi začel športno kariero, sta pravila osamitve kršila tudi njegova reprezentančna kolega Luka Jović in Nikola Ninković.