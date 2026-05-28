Priprli osumljenca več vlomov v hiše znanih športnikov, Dončić med žrtvami

V Argentini je policija aretirala dva čilska državljana, osumljena sodelovanja v kriminalni združbi, ki je organizirala vlome v domove zvezdnikov.
V hišo slovenskega asa Luke Dončića so vlomili, ko je Ljubljančan še nastopal za Dallas Mavericks. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports Via Reuters Con
V hišo slovenskega asa Luke Dončića so vlomili, ko je Ljubljančan še nastopal za Dallas Mavericks. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports Via Reuters Con
Š. R.
28. 5. 2026 | 08:02
28. 5. 2026 | 08:14
2:15
A+A-

Argentinska policija je na avtobusni postaji v prestolnici Buenos Aires aretirala dva čilska državljana, osumljena sodelovanja pri vlomih v domove športnih zvezdnikov, kot so Luka Dončić, Patrick Mahomes in Travis Kelce. Aretiranca, katerih identiteta ni bila razkrita, je policija odpeljala v pripor, kjer čakata na izročitveni postopek, ki so ga zahtevale Združene države Amerike. 

Na Dončićevem dvorišču panika in masovna odpuščanja

Za obe osebi policija sumi, da sta del mednarodne kriminalne združbe, ki je organizirala vlome v domove znanih športnikov. Oktobra leta 2024 so storilci vdrli v hiši Mahomesa in Kelceja, igralcev ameriškega nogometa pri Kansas City Chiefs. Iz hiše Kelceja so odnesli več kot 17 tisoč evrov gotovine in mu poškodovali zadnja vrata. Naslednji mesec je liga NFL vodjam varnostnih služb franšiz in sindikatu igralcev poslala varnostno obvestilo, v katerem so vodilni možje lige opozorili na organizirane zločince, ki vdirajo v domove športnikov. 

V hišo slovenskega asa Luke Dončića so vlomili, ko je Ljubljančan še nastopal za Dallas Mavericks. Decembra leta 2024 so vlomilci iz Dončićeve hiše odnesli za okrog 20 tisoč evrov nakita, v času vloma pa ni bilo nikogar doma. Storilci so vdrli tudi v dom košarkarja Mika Conleyja in nekdanjega teniškega igralca Juana Martina del Potra. 

Iz doma Travisa Kelceja so odnesli okoli 17 evrov gotovine. FOTO: Gregory Shamus/Getty Images Via AFP
Iz doma Travisa Kelceja so odnesli okoli 17 evrov gotovine. FOTO: Gregory Shamus/Getty Images Via AFP

Ameriški Zvezni preiskovalni urad je v poročilu o dogodkih zapisal, da južnoameriške skupine organiziranega kriminala uporabljajo javno dostopne informacije in družbena omrežja za spremljanje potovanj športnikov. Pri vlomih so blokirale brezžične povezave, prekrile varnostne kamere in uporabile tehnologijo, ki jim je omogočila, da so se izognile varnostnim sistemom. 

