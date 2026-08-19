Prodajalec ga je vprašal, ali si lahko privošči tak avto, kupil je kar tri

Nekdanji NBA zvezdnik Shaquille O'Neal je tudi po koncu izjemne košarkarske kariere ena od najbolj prepoznavnih osebnosti v športu. Dobro mu gre od rok tudi posel, zato svojo slavo in bogastvo izkazuje na precej nenavaden način. Še vedno ga vodi življenjski slog – veliko, razkošno in brez posebnega varčevanja. S slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem, ki ga Shaq zelo ceni, ga povezuje tudi strast do avtomobilov.

Si sploh lahko privoščiš avto?

Vsestranski Shaq je v podkastu Drink Champs razkril eno od njegovih nabolj bizarnih zgodb, ki sega v obdobje, ko je osvajal naslove za jezernike. Po podpisu donosne pogodbe je obiskal prodajni salon prestižne avtomobilske znamke rolls-royce. V salon je prišel v športnih klubskih oblačilih in bil po lastnih besedah videti kot »brezdomec«. Začel je spraševati o cenah različnih avtomobilov. Starejšemu prodajalcu je šlo njegovo nenehno spraševanje na živce. Ker ga ni prepoznal, ga je vprašal: »Sprašuješ o vseh teh avtomobilih. Si jih sploh lahko privoščiš?« O'Neal je vprašanje razumel kot žalitev. Namesto prepiranja se je odločil, da bo odgovoril na svoj način. Pokazal je na tri avtomobile v salonu in rekel: »Tistega, tistega in tistega. Hočem vse tri. Dostavite jih.«

O'Neal je zanje odštel približno 1,15 milijona evrov.

Več kot 40 prilagojenih vozil

Nadaljevanje je imelo še bolj zabaven konec. Ko se je začetna jeza polegla, je Shaq priznal, da avtomobilov skoraj ni uporabljal. »Večino časa so stali nevoženi. Nakup je bil predvsem posledica trenutka užaljenosti in želje, da bi prodajalcu dokazal, da je vprašal napačnega človeka,« je bil odkrit Shaq, ki je sicer znaqn kot velik ljubitelj avtomobilov. Ker je visok kar 216 centimetrov, so morali nekatere avtomobile zanj celo posebej predelati. Njegova zbirka naj bi sčasoma narasla na več kot 40 prilagojenih vozil.