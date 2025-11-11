Prodal Dončića in si skopal grob – Nico Harrison je dobil nogo

Dobri občutki v Dallasu so hitro izpuhteli, po slabem začetku sezone jih je zamenjal obup. Davek je plačal športni direktor Nico Harrison, ki je po le treh zmagah in osmih porazih dobil nogo. Harrison je zamenjal Luko Dončića za Anthonyja Davisa, ki je vse od prihoda v Dallas večinoma poškodovan. V minuli sezoni je Davis za Dallas odigral 9, v tej pa 5 tekem.

Luka Dončić je nedvomno zmagovalec menjave. FOTO: Todd Kirkland/AFP

Navijači menjave, ki je Dončića poslala v LA, Harrisonu nikoli niso odpustili, vzkliki "Fire Nico" so bili slišani tudi med zabavo ob naboru, ki je Dallasu prinesla prvo nagrado in pravico do izbora Cooperja Flagga . Na zadnjih tekmah so bili znova bolj pogosti, sodu je izbil dno poraz proti Milwaukeeju in glavni operativec ekipeje prižgal zeleno luč, da odpustijo Harrisona.

Devet mesecev po šokantni menjavi je Dončić vse bolj zadovoljen član Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks je brez svoje zvezde, okrog katere so želeli graditi franšizo še vsaj naslednjih deset let, Harrison pa brez službe. Najkrajšo so potegnili navijači v Teksasu, ki Dončića še vedno obožujejo, eksperiment z Davisom pa se jim, vsaj tako kaže v prvih mesecih, ne bo izšel.

Bo naslednja žrtev Jason Kidd? FOTO: Jerome Miron/Reuters

»Anthony Davis se bolje sklada z našo časovnico in Kyriejem Irvingom, z njim imamo več možnosti, da zdaj osvojimo naslov in tudi v prihodnosti. To zame pomeni v naslednjih treh, štirih letih, kdo ve, kaj bo čez 10 let. Mogoče bova takrat z Jasonom Kiddom že v grobu,« je menjavo opravičeval Harrison. V svoj športni grob – ameriški mediji predvidevajo, da še ene tako vplivne službe osovraženi Harrison v ligi NBA ne bo dobil – je stopil precej prej.

Upanje Mavericks je zdaj usmerjeno v Flagga, ki je imel na prvih tekmah precej težav, tudi zato, ker so ga v Dallasu postavili na mesto organizatorja igre, katerega ni vajen.

Kdo bo zamenjal Harrisona, zaenkrat še ni jasno. Ob le treh zmagah in osmih porazih bo Dallas moral hitro začeti zbirati zmage, če želi do vrnitve Irvinga po strganih križnih vezeh, ki je napovedana v začetku prihodnjega leta, ostati kandidat za mesta, ki vodijo v končnico.