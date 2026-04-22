Wembanyama koraka po stopinjah Raša Nesterovića in Bena Udriha

Košarka je v Združenih državah Amerike zelo donosen posel, zato pri ključnih odločitvah ni prostora za čustva in nekdanje zasluge, hladnokrvne odločitve so uveljavljena praksa. San Antonio Spurs pa kažejo, da je pot do uspeha lahko tudi bolj človeška in prepredena s pristnimi odnosi. V Teksasu v teh dneh spremljajo igralski razcvet Victorja Wembanyame, francoski čudežni deček je iz sence priklical tudi velikega Gregga Popovicha.

»Gregg je vsak dan v telovadnici in dela vaje na poti k rehabilitaciji, ko pridejo v San Antonio, se mu pridružijo tudi Parker, Ginobili in Boris Diaw. Čisto vsak dan pa je z njim Tim Duncan, čeprav mu ne bi bilo treba. Ko to vidim, mi je jasno, da smo zgradili nekaj posebnega,« je direktor Ostrog RC Beuford opisal odnos, ki ga z igralci, tudi Radoslavom Nesterovićem in Benom Udrihom, s katerimi je osvojil pet naslovov prvaka (1999, 2003, 2005, 2007, 2014), še vedno goji sloviti trener.