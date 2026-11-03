Proti izjemnemu Dončiću v Miamiju tokrat nemočen tudi grški bog

Luka Dončić je na uvodu v novo sezono severnoameriške košarkarske lige NBA v odlični formi. Slovenski zvezdnik je v še eni izjemni predstavi, tokrat proti Miami Heat, dosegel 42 točk, 13 podaj in sedem skokov ter popeljal Los Angeles Lakers do zmage nad floridsko ekipo s 138:117.

Dončić je še na peti tekmi zaporedoma dosegel vsaj 37 točk, zadel šest trojk in prikazal svoje mojstrstvo v razigravanju – vse to le večer po tem, ko je ob zmagi nad Torontom vpisal 45 točk in 15 podaj.

Ljubljančan je v še eni prevladujoči prvi četrtini zbral 16 točk, pet podaj in štiri skoke. Branilec naslova najboljšega strelca lige NBA to sezono v uvodni četrtini v povprečju dosega 15 točk, pri čemer je na šestih od sedmih tekem v tem delu igre dosegel vsaj 13 točk.

Do polčasa je 27-letnik zbral že 24 točk, v prvih štirih minutah in pol drugega polčasa pa dodal še devet točk, s čimer je prednost jezernikov povišal na 93:74. Miami v zaključku tekme ni resneje ogrozil vodstva tekmeca; ko je Dončić na začetku zadnje četrtine počival, je odgovornost prevzel Austin Reaves.

Ko je slovenski as prejel zasluženi počitek, je vajeti prevzel Austin Reaves. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters Connect

»Mislim, da naša igra lepo teče. Zelo dobro si podajamo žogo. Ves čas name pošiljajo dva igralca, zato žogo hitro podajamo naprej. Vsi se dobro počutijo v takšnem načinu igre,« je na novinarski konferenci po tekmi dejal Dončić. Austin Reaves je za Lakers dodal 27 točk, Walker Kessler pa po 15 točk in prav toliko skokov.

Lakers sezono otvorili odlično, Miami Heat ravno obratno

Los Angeles ima zdaj razmerje zmag in porazov 6:2, potem ko je Dončić na zadnjih petih tekmah že četrtič presegel mejo 40 točk; v tem obdobju slovenski reprezentant v povprečju dosega 43,4 točke na tekmo.

Giannis Antetokounmpo je za goste zbral 30 točk, 12 skokov in sedem podaj. Miami je niz petih gostovanj na zahodni obali začel s svojim petim porazom na zadnjih sedmih tekmah. Klay Thompson je za vročico dosegel 19 točk, Bam Adebayo pa 16.

Lakers bodo naslednjo tekmo odigrali v gosteh pri Sacramento Kings.