  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Video
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Podkasti

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Proti izjemnemu Dončiću v Miamiju tokrat nemočen tudi grški bog

Lakers so odlično začeli novo sezono, medtem ko se Miami Heat z Giannisom Antetokounmpom na čelu hudo muči.
Dončić po novem že v prvi četrtini jasno da vedeti, kdo je glavni na igrišču. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters Connect
Galerija
Dončić po novem že v prvi četrtini jasno da vedeti, kdo je glavni na igrišču. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters Connect
L. Š.
3. 11. 2026 | 08:08
2:51
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Luka Dončić je na uvodu v novo sezono severnoameriške košarkarske lige NBA v odlični formi. Slovenski zvezdnik je v še eni izjemni predstavi, tokrat proti Miami Heat, dosegel 42 točk, 13 podaj in sedem skokov ter popeljal Los Angeles Lakers do zmage nad floridsko ekipo s 138:117.

Dončić je še na peti tekmi zaporedoma dosegel vsaj 37 točk, zadel šest trojk in prikazal svoje mojstrstvo v razigravanju – vse to le večer po tem, ko je ob zmagi nad Torontom vpisal 45 točk in 15 podaj.

image_alt
LeBron James ni glavni v Philadelphii, Oklahomi bo zmanjkalo igralcev

Ljubljančan je v še eni prevladujoči prvi četrtini zbral 16 točk, pet podaj in štiri skoke. Branilec naslova najboljšega strelca lige NBA to sezono v uvodni četrtini v povprečju dosega 15 točk, pri čemer je na šestih od sedmih tekem v tem delu igre dosegel vsaj 13 točk.

Do polčasa je 27-letnik zbral že 24 točk, v prvih štirih minutah in pol drugega polčasa pa dodal še devet točk, s čimer je prednost jezernikov povišal na 93:74. Miami v zaključku tekme ni resneje ogrozil vodstva tekmeca; ko je Dončić na začetku zadnje četrtine počival, je odgovornost prevzel Austin Reaves.

Ko je slovenski as prejel zasluženi počitek, je vajeti prevzel Austin Reaves. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters Connect
Ko je slovenski as prejel zasluženi počitek, je vajeti prevzel Austin Reaves. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters Connect

»Mislim, da naša igra lepo teče. Zelo dobro si podajamo žogo. Ves čas name pošiljajo dva igralca, zato žogo hitro podajamo naprej. Vsi se dobro počutijo v takšnem načinu igre,« je na novinarski konferenci po tekmi dejal Dončić. Austin Reaves je za Lakers dodal 27 točk, Walker Kessler pa po 15 točk in prav toliko skokov.

Lakers sezono otvorili odlično, Miami Heat ravno obratno

Los Angeles ima zdaj razmerje zmag in porazov 6:2, potem ko je Dončić na zadnjih petih tekmah že četrtič presegel mejo 40 točk; v tem obdobju slovenski reprezentant v povprečju dosega 43,4 točke na tekmo.

Giannis Antetokounmpo je za goste zbral 30 točk, 12 skokov in sedem podaj. Miami je niz petih gostovanj na zahodni obali začel s svojim petim porazom na zadnjih sedmih tekmah. Klay Thompson je za vročico dosegel 19 točk, Bam Adebayo pa 16.

Lakers bodo naslednjo tekmo odigrali v gosteh pri Sacramento Kings.

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Baskonia

Slovenski up se je približal številkam Luke Dončića

Stefan Joksimović je odigral najboljšo tekmo kariere. Zbral je 15 točk in šest skokov ter se s svojim dosežkom pridružil Rickyju Rubiu in Luki Dončiću.
2. 11. 2026 | 13:25
Preberite več
Šport  |  Košarka
Poškodba

Slovenski reprezentant v hudih bolečinah zapustil parket

Slovenski košarkar Žiga Samar je v šestem kolu španskega prvenstva staknil hudo poškodbo. Podrobnosti še niso znane.
2. 11. 2026 | 09:48
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Luka Dončić z drugega planeta: 45 točk, 15 skokov in pet ukradenih žog!

Slovenski zvezdnik je Los Angeles Lakers z odlično napadalno predstavo popeljal do domače zmage nad Torontom s 131:125, pete v novi sezoni.
Nejc Grilc 2. 11. 2026 | 05:41
Preberite več
Premium
Nedelo
Srbija

Zapeljali v križišče, odločiti se bodo morali še za smer

Namesto drame je gladko zmagala Študentska lista, nastala iz protestnega gibanja po tragični nesreči v Novem Sadu.
Gorazd Utenkar 1. 11. 2026 | 06:00
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o referendumu o interventnem zakonu in nevarnosti, ki preti prihodnosti Slovenije.
21. 10. 2026 | 19:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

Pred novo sezono med košarkarsko elito še bolj zgoščena konkurenca. Nova pravila vplivajo tudi na Luko Dončića, kaj bo z LeBronom Jamesom na vzhodu?
Nejc Grilc 21. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Zimski regres je delno neustaven, bodo delodajalci tožili?

Delodajalci pri odmeri zimskega regresa za leto 2025 ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.
21. 10. 2026 | 11:24
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vrh gospodarstva

Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

Prednostne naloge so smotrno razporejanje delovne sile, predvidljivo davčno okolje in čim manj birokracije.
Karel Lipnik, Janez Tomažič 20. 10. 2026 | 19:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo zelo kmalu«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
23. 10. 2026 | 08:20
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
2. 11. 2026 | 09:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Delo 23. 10. 2026 | 13:26
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
Vredno branja

Philip Morris International svojo strategijo opira na znanost

PMI je doslej v raziskave in razvoj vložil več kot16 milijard dolarjev, s čimer potrjuje dolgoročno zavezanost znanju, inovativnim tehnologijam in sodobnim poslovnim rešitvam. Znanost, raziskave in inovacije so tako že več kot desetletje temelj poslovne strategije družbe PMI.
Promo Delo 29. 10. 2026 | 13:00
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Poslovna konferenca

Kakšno energetsko prihodnost potrebuje Slovenija?

Konferenca Energetika 2026 odpira vprašanja financiranja energetskih projektov, posodobitve omrežij in ohranjanja industrijske konkurenčnosti Slovenije in EU.
Marjana Kristan Fazarinc, Nejc Gole 3. 11. 2026 | 04:00
Preberite več
Premium
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Intervju z Ivano Gažić

Prihaja indeks osmih borz, med njimi je tudi Ljubljanska. Kaj to sploh pomeni?

Pogovarjali smo se s predsednico uprave Zagrebške borze Ivano Gažić, ki je tudi predsednica nadzornega sveta Ljubljanske borze.
Aleksandar Lukić 31. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

S programsko opremo spreminjajo delo v laboratorijih

BioSistemika je ponudnik analitske, diagnostične in raziskovalne programske opreme ter strateški partner pri digitalni preobrazbi laboratorijev.
Milka Bizovičar 29. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
DPZ

Najboljša zaščita je tista, ki deluje, preden nastopi težava

Kakšne so rešitve za bolniško odsotnost in kako se lahko zavarujejo finančne izgube pri samostojnih podjetnikih.
Miran Varga 29. 10. 2026 | 04:30
Preberite več

Več iz teme

Luka DončićNBALos Angeles LakerskošarkaMiami HeatGiannis AntetokounmpoAustin Reaves

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Nov lesni center

V Kočevski Reki začeli graditi največjo žago pri nas

Novi lesno-energetski center v Kočevski Reki je največja naložba v lesnopredelovalno panogo po osamosvojitvi.
Simona Fajfar 3. 11. 2026 | 08:30
Preberite več
Kultura  |  Knjiga
Vprašanje avtorstva

Književni škandal, ki je postal reklama za roman

Po očitkih o rabi umetne inteligence je Thélyson Orélien izpadel še iz tekme za Renaudotovo nagrado.
Nina Gostiša 3. 11. 2026 | 08:26
Preberite več
Šport  |  Košarka
Vredno branja

Proti izjemnemu Dončiću v Miamiju tokrat nemočen tudi grški bog

Lakers so odlično začeli novo sezono, medtem ko se Miami Heat z Giannisom Antetokounmpom na čelu hudo muči.
3. 11. 2026 | 08:08
Preberite več
Premium
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Vsega sta kriva Chet Atkins in njegova kitara

K nam se vrača eden od največjih kitaristov na svetu - Tommy Emmanuel
Zdenko Matoz 3. 11. 2026 | 08:05
Preberite več
Gospodarstvo  |  Next
Zagrebška borza

Vzpon Končarja na krilih podnebnega prehoda se nadaljuje

Indeks Zagrebške borze Crobex se je v prvih devetih mesecih zvišal za šestino. Večino rasti je dosegel v drugem četrtletju letošnjega leta.
Karel Lipnik 3. 11. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Vredno branja

Proti izjemnemu Dončiću v Miamiju tokrat nemočen tudi grški bog

Lakers so odlično začeli novo sezono, medtem ko se Miami Heat z Giannisom Antetokounmpom na čelu hudo muči.
3. 11. 2026 | 08:08
Preberite več
Premium
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Vsega sta kriva Chet Atkins in njegova kitara

K nam se vrača eden od največjih kitaristov na svetu - Tommy Emmanuel
Zdenko Matoz 3. 11. 2026 | 08:05
Preberite več
Gospodarstvo  |  Next
Zagrebška borza

Vzpon Končarja na krilih podnebnega prehoda se nadaljuje

Indeks Zagrebške borze Crobex se je v prvih devetih mesecih zvišal za šestino. Večino rasti je dosegel v drugem četrtletju letošnjega leta.
Karel Lipnik 3. 11. 2026 | 08:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
2. 11. 2026 | 09:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NASVET

Trgi padajo. Kako ujeti pravi trenutek za vlaganje?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Delo 29. 10. 2026 | 11:31
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Je lahko kripto začimba, ki izboljša celoten portfelj?

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Delo 30. 10. 2026 | 10:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Potovanja niso le dopust: kako izbrati pravo zavarovanje za tujino?

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Delo 2. 11. 2026 | 09:25
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Finančni kompas
Vredno branja

Kaj storiti, ko trgi zanihajo: je čas za ukrepanje ali za potrpežljivost?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
28. 10. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Banka razkrila novost, ki pomeni mejnik v slovenskem bančništvu (video)

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
Vredno branja

BAT odločen zmanjšati dostopnost tobačnih izdelkov za mladoletne

BAT je na vseh prodajnih mestih verige iNovine uvedel inovativno tehnologijo preverjanja polnoletnosti kupcev ter projekt nadgradil z brošuro in vizualnim gradivom za ozaveščanje o tem, da tobačni in nikotinski izdelki niso za mladoletne.
Promo Delo 28. 10. 2026 | 13:00
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo