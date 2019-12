Prva stotica je prišla prepozno

V štirih minutah 22:2

Cedevita Olimpija : Joventut 103:81 (79:62, 41:38, 19:21) Dvorana Stožice, gledalcev 1412, sodniki Laurinavičius (Lit), Rossi (Ita) in Isguder (Tur).

Cedevita Olimpija: Miller-McIntyre 13 (1:1), Blažič 18 (3:3), Murić 16 (1:1), Simonović 14, Zirbes 8 – prva peterka; Krušlin 8, Boatright 8 (2:2), Hopkins 9 (3:4), Mulalić 7 (2:2), Stipanović 2; Zagorac ni igral.

Joventut: Zisis 8 (2:2), Prepelič 14 (2:2), Buford 14 (4:4), Morgan 3 (0:2), Omić 4 (0:2) – prva peterka; Dimitrijević 13 (5:6), Parra 7, Lopez-Arostegui 6, Kanter 9, Ventura 3; Parrado ni igral.



Met za dve točki: Cedevita Olimpija 26:35 (74 %), Joventut 25:42 (60 %); za tri: Cedevita Olimpija 13:28 (46 %), Joventut 6:21 (29 %); skoki: Cedevita Olimpija 32 (30+2), Joventut 27 (22+5).



Druga izida v skupini C – Unics Kazan : Darušafaka 71:68, Brescia : Nanterre 85:78; končni vrstni red: Unics in Brescia po 6:4, Darušafaka in Joventut po 5:5, Nanterre in Cedevita Olimpija po 4:6.

Ljubljana – Kdor je drevi prvič opazoval pri delu košarkarje Cedevite Olimpije, si je lahko mislil, da sodijo med favorite za osvojitev evropskega pokala. Tako prepričljivo so ugnali ugledni Joventut. Toda za njihovo sproščeno in učinkovito predstavo se je med drugim skrivalo dejstvo, da so že prejšnji teden izgubili možnosti za preboj v drugi krog. Prvič v sezoni smo jih videli, kako znajo igrati brez pritiska, kar je bila prijetna osvežitev po nizu tekem, v katerih so se zadušili pod bremenom.Katalonci so pripotovali v Slovenijo z zagotovljeno vstopnico za top 16 ter že pred glavnim premorom opustili željo, da bi se povzpeli čim višje po lestvici skupine C in si zagotovili boljše izhodišče pred naslednjo stopnjo tekmovanja. Po dobljeni uvodni četrtini, v kateri sta bila najbolj zavzeta dva slovenska reprezentanta,pri Joventutu inpri gostiteljih, so Stožice vse hitreje postajale enosmerna ulica, v kateri so si lahko Ljubljančani dali duška. Drugi del tekme brez pravih obramb so odločili v svojo korist z 32:17, nato pa uprizorili pravi juriš.V štirih minutah igre v tretji četrtini so z delnim rezultatom 22:2 povišali svojo prednost na 73:40 in predčasno razrešili še zadnja odprta vprašanja. Cedevita Olimpija se je kljub razumljivemu padcu v preostalih 16 minutah z manjšimi obrestmi oddolžila Joventutu za poraz v Badaloni (81:101) in dosegla svojo prvo stotico v sezoni. V evropskem pokalu je do tedaj dosegla največ 87 točk (ob dveh usodnih porazih z Nanterrom), v ligi ABA pa je njen dosedanji rekord 95 točk z gostovanja pri Igokei, v katerem je zmagala po dveh podaljških.»Tekma se je po svoje končala že sredi tretje četrtine. Zadovoljen, ker smo pokazali pravi športni značaj, a žal smo končali evropsko sezono zaradi pomanjkanja osredotočenosti v prejšnjih nastopih,« je ocenil Olimpijin trener