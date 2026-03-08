Prva zmaga v skupini za prvaka

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 2. kolu skupine za prvaka lige ABA prepričljivo v Stožicah premagali Dubaj. Sicer je bila to živahna nedelja v tem predelu našega glavnega mesta, saj se je ob začetku tega košarkarskega dvoboja v soseščini končal nogometni derbi Olimpije in Maribora.

Ljubljanska košarkarska ekipa pa je v tej skupini za prvaka regionalne lige vknjižila prvo zmago, potem ko je pred domačimi gledalci na kolena položila evroligaša iz Dubaja, kar je lep obet pred sredino tekmo osmine finala v evropski ligi proti nemškemu Chemnitzu.

Cedevita Olimpija: Dubaj 93:80 (68:64, 50:46, 27:27) Dvorana Stožice, gledalcev 3782. Cedevita Olimpija: Gibson 20 (7:8), Radović 7 (5:6), Nikolić 17 (1:2), Houindo 16 (4:5), Hurt 13, Škara 12, Jaramaz 8. Dubaj: Dangubić 1 (1:2), Bacon 11 (1:3), Avramović 2 (2:2), Abass 1 (1:2), Prepelič 11 (2:2), Anderson 7, Musa 15 (7:9), Tshimanga Kabengele 7 (1:2), Petrušev 5 (3:4), Kamenjaš 3 (1:2), Caboclo 3.

V Stožicah se je od prve do zadnje minute odvijal ogorčen boj za vsako žogo. Obe ekipi sta igrali v valovih, na veliko veselje domačih gledalcev pa so bili v prelomnih trenutkih dvoboja bolj zbrani in preudarni izbranci črnogorskega strokovnjaka na ljubljanski klopi Zvezdana Mitrovića, ki bo tudi v prihodnji sezoni vodil zmaje.

Olimpija je nazadnje zvezdniškemu tekmecu v hrbet pogledala v 27. minuti (58:59), do zadnjega zvoka sirene pa je bila nato vselej korak pred zasedbo iz Združenih arabskih emiratov.

V 36. minuti je Francoz Cameron Houindo zadel za vodstvo z 85:76 in gostujočega trenerja Jurico Golemca prisilil, da je zahteval minuto odmora. A Ljubljančani v prelomnih trenutkih dvoboja niso popustili, igro so vseskozi ohranjali pod nadzorom in si na koncu priigrali tudi najvišjo prednost na tekmi (93:80).

V ljubljanski ekipi je bil najučinkovitejši Umoja Gobson z 20 točkami in osmimi asistencami. Aleksej Nikolić je za zmago prispeval 17 točk, izkazal pa se je tudi Houindo s 16 točkami in šestimi skoki.

Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo v tem tekmovanju igrala 15. marca, ko se bo v gosteh pomerila z beograjskim Partizanom.