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Prva zmaga za LeBrona Jamesa: on za 1000 evrov, Luka Dončić za manj kot sto

Prva tekma sezone branilca naslova lige NBA New Yorka proti Philadelphii v Madison Square Gardnu v noči na sredo je postala z naskokom najdražji dogodek.
Luka Dončić in Los Angeles Lakers so pred začetkom sezone v ligi NBA v senci zvezdnikov in tekmecev z vzhodnega dela. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Imagn Images/Reuters
Galerija
Luka Dončić in Los Angeles Lakers so pred začetkom sezone v ligi NBA v senci zvezdnikov in tekmecev z vzhodnega dela. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Imagn Images/Reuters
G. N.
18. 10. 2026 | 08:26
18. 10. 2026 | 08:50
3:33
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V torek se začenja košarkarski ples v ligi NBA. Ob 21. uri bosta sezono odprla Detroit Pistons in Boston Celtics. Že pripravljalno obdobje je prineslo vznemirjenje, kakršnega v najmočnejši ligi na svetu še ni bilo. Vodstvo tekmovanja je tik pred zdajci poskrbelo tudi za odmevno novico s področja integritete igre, saj se je povezalo z največjimi športnimi stavnicami z namenom prepovedi visoko tveganih stav in vplačil, ki bi lahko bila povezana s prirejanjem izidov. 

Toda osrednja tekma bo v noči na sredo v legendarni dvorani Madison Square Garden. Branilci naslova New York Knicks bodo pod strop dvorane dvignili dolgo pričakovani šampionski prapor in prejeli prstane. Šampionski večer jim bo poskušala pokvariti zvezdniško sestavljena Philadelphia, ki je s prihodom LeBrona James in Jaylena Browna postalo strah vzbujajoče moštvo.

Manhattanski luksuz in skrajnosti na trgu vstopnic

Učinek Jamesovega in Brownovega prihoda se je takoj odrazil na trgu. Ko je vodstvo lige pred meseci objavilo razpored, so cene na trgu vstopnic ponorele. Nekatere so dosegle celo astronomskih 2200 evrov.

Analiza platforme TickPick pred domačimi prvimi tekmami vseh 30 franšiz razkriva osupljiv finančni prepad med elitnimi in preostankom lige. Spektakel v Madison Square Gardnu je postal naskokom najdražji dogodek, saj je najnižja cena za vstopnico znašala kar 1000 evrov. Gre za najdražji uvodni večer v zgodovini lige NBA, kar potrjuje tezo, da lahko takšne številke generirajo le največja središča, kot sta New York ali Kalifornija.

LeBron James je že sprožil košarkarsko evforijo v Philadelphii. FOTO: Mitchell Leff/Getty Images/AFP
LeBron James je že sprožil košarkarsko evforijo v Philadelphii. FOTO: Mitchell Leff/Getty Images/AFP

Za primerjavo: druga najdražja uvodna tekma sezone bo v petek, 23. t. m., ko se bosta v bostonskem TD Gardnu pomerila Boston in New York. Najnižja cena vstopnice je 142 evrov, kar je skoraj sedemkrat ceneje kot na Manhattnu. Prvo trojico z 129 evrov dopolnjuje prva domača tekma Philadelphie proti Cleveland Cavaliers. Atlantska divizija tako povsem obvladuje vrh, kar dokazuje, da se trenutno najbolj vroči in iskani košarkarski izdelki nahajajo na Vzhodu.

Na zahodu zmernejše cene, drugod za nekaj dolarjev

Za vodilno trojico z vzhoda sta preostali mesti v prvi peterici zasedli zahodni velesili: San Antonio Spurs s 110 evrov in Los Angeles Lakers z 98 evri za najcenejšo vstopnico.

V popolnem nasprotju s tem luksuznim razredom  je ogled uvodnih tekem na nekaterih drugih prizoriščih presenetljivo dostopen širokemu krogu navijačev. Domovanja ekip Los Angeles Clippers, Utah Jazz (oba dolarjev), New Orleans Pelicans (10,5 evrov), Charlotte Hornets (7 evrov) in Memphis Grizzlies (6 evrov) so edina prizorišča, kjer so cene vstopnic padle pod mejo dvajsetih evrov.

Luka Dončić in Los Angeles Lakers bosta v prvi tekmi v četrtek zjutraj (4.00) gostila Golden State Warriors.

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Liga NBANew York KnicksLeBron JamesPhiladelphia 76ersLuka DončićLos Angeles Lakers

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