Košarka

Prvaki lige NBA bodo ponovno preskočili obisk pri Trumpu

V ZDA je že od leta 1963 pravilo, da ekipe, ki zmagajo v ligi NBA, obiščejo Belo hišo, a so tovrstni obiski v zadnjih letih postali politično občutljiva tema.
Pri lanski osvojitvi naslova je ključno vlogo odigral SGA, ki je bil kasneje nagrajen z nagrado MVP. FOTO: Brad Penner/Reuters Connect
Pri lanski osvojitvi naslova je ključno vlogo odigral SGA, ki je bil kasneje nagrajen z nagrado MVP. FOTO: Brad Penner/Reuters Connect
L. Š., STA
21. 3. 2026 | 08:13
21. 3. 2026 | 08:20
2:25
A+A-

Lanski prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA Oklahoma City Thunder pred današnjo tekmo v Washingtonu, ki bo na sporedu ob 22. uri po srednjeevropskem času, ne bodo obiskali Bele hiše zaradi »časovne neusklajenosti«, je v petek zapisal športni portal The Athletic.

»Bili smo v stiku z Belo hišo in smo hvaležni za komunikacijo, ki smo jo imeli, vendar se nam časovno ni izšlo,« je v izjavi za omenjeni medij zapisala ekipa iz Oklahome.

V ZDA je že od leta 1963 pravilo, da ekipe, ki osvojijo prvo mesto v ligi NBA, obiščejo Belo hišo. Obiski zmagovalnih ekip pri predsedniku ZDA pa so v zadnjih letih postale politično občutljive teme.

Prvaki ne bodo prvič izpustili obiska 

Pred devetimi leti so nekateri košarkarji moštva Golden State Warriors po osvojitvi šampionskega prstana izrazili zadržke glede svojega obiska Bele hiše, tedanji in zdajšnji predsednik ZDA Donald Trump pa je na družbenih omrežjih tedaj zapisal, da je umaknil povabilo za košarkarje kalifornijske ekipe.

Bojevniki nato naslednje leto, torej 2018, niso bili povabljeni v Belo hišo po zmagoslavju v ligi NBA, obiskali so jo šele v predsedniškem mandatu prejšnjega predsednika Joeja Bidna leta 2022.

Številne ameriške športne ekipe so v času prvega predsedniškega mandata Donalda Trumpa zavrnile povabilo v Belo hišo ali pa je bilo to nato preklicano, med njimi je bila tudi ekipa Philadelphia Eagles iz lige NFL v letu 2018.

Pred kratkim je bila v Beli hiši sprejeta ameriška moška hokejska reprezentanca, ki je osvojila odličje zlatega leska na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini. Trump je povabil tudi zlate ameriške hokejistke, ki pa so se vabilu odpovedale zavoljo »časovnih in že vnaprej dogovorjenih študijskih ter poklicnih obveznosti«.

