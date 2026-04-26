Košarka

Prvaki meljejo, ustrahujejo tekmece in izkazujejo svojo moč

Oklahoma je na tretji tekmi prvega kroga lige NBA s 121:109 premagala Phoenix za vodstvo v zmagah s 3:0. Nikla Jokić in Denver korak oddaljena od počitnic
Prvi zvezdnik Oklahome Shai Gilgeous-Alexander (desno) je napolnil koš Phoenixa za zanesljivo tretjo zmago brnailcev naslova. FOTO: Rick Scuteri/Imagn Images Via Reuters Connect
Š. R., STA
26. 4. 2026 | 08:22
Oklahoma Thunder, branilka naslova in najboljša ekipa prvega dela lige NBA, tudi v uvodu končnice ne popušča. Na tretji tekmi prvega kroga je doma s 121:109 premagala Phoenix in po dveh zmagah v gosteh in uspehu doma vodi s 3:0.

Za napredovanje potrebuje le še eno zmago, ki jo bo pred svojimi navijači lovila v ponedeljek.

Blestel je Shai Gilgeous-Alexander, dosegel je 42 točk, iz 18 poskusov je zadel kar 15 metov, od 12 prostih metov je zadel 11, temu je dodal štiri skoke in osem asistenc. Domači košarkarji so tekmo sicer bolje začeli, a je Oklahoma hitro vzpostavila ravnotežje, po treh četrtinah vodila za osem točk, v četrti pa tekmecem, pri katerih je Dillon Brooks dosegel 33 točk, ni dovolila, da se približajo.

Zmago oddaljena od napredovanja v drugi krog je tudi Minnesota, ki je na četrti tekmi obračuna z Denverjem doma zmagala 112:96. Glavna zgodba tekme je bil Ayo Dosunmu, ki je s 43 točkami postavil osebni rekord, postal pa je prvi igralec v zadnjih 50 letih, ki je tako število točk dosegel kot igralec s klopi. Dosunmu je zadel 13 od 17 metov, pri metih za tri točke in prostih metih je bil stoodstoten. Nikola Jokić je bil blizu trojnega dvojčka, dosegel je 24 točk, ujel 15 žog in imel devet asistenc.

Orlando je s 113:105 doma ugnal Detroit in v seriji povedel z 2:1. V zadnji četrtini je zapravil vodstvo s 17 točkami razlike, a v končnici z delnim izidom 9:0 vendarle prišel do zmage, za katero sta bila najbolj zaslužna Paolo Banchero in Desmond Bane, oba sta dosegla 25 točk.

»Imeli smo priložnost, da prednost domačega igrišča vrnemo na našo stran. Nismo je izkoristili, a verjamem, da smo se s tekme nekaj naučili. Ni nobene panike, na to tekmo moramo pozabiti, verjamem, da bomo tu zmagali naslednjo,« po porazu ni obupaval trener v dvoboju favoriziranega Detroita J.B. Bickerstaff.

Serija med New York Knicks in Atlanto je izenačena na 2:2. New York je četrto tekmo v gosteh dobil s 114:98, Karl-Anthony Towns je vknjižil trojnega dvojčka, k zmagi je prispeval 20 točk, deset skokov in deset asistenc.

Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

Razpoke četrte Janševe vlade tokrat razvidne že pred njenim imenovanjem

Polarizacija se krepi, politični sistem, namenjen njenemu brzdanju, pa posledično postaja vse bolj tog in neizprosen do začasnih večin.
Luka Lisjak Gabrijelčič 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Nataša Pirc Musar

Predsednica ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Kaj sledi?

Na odločitev Nataše Pirc Musar so se odzvali med drugim v Levici, Gibanju Svoboda in pri Socialnih demokratih.
25. 4. 2026 | 10:50
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Sestavljanje vlade

Stranke druga drugi skrivajo ministrske sezname, Mahnič na čelo Sove?

Janez Janša zatrjuje, da SDS še ni odločena, da bo za vsako ceno sestavljala vlado. Najverjetnejši mandatar ima v žepu tudi podpise zunajkoalicijske Resnice.
Uroš Esih 24. 4. 2026 | 19:22
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Vidi se, da je parlament v rokah človeka, ki nima bontona

Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o oblikovanju koalicije in geopolitiki.
22. 4. 2026 | 17:04
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju Petra Veber

Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilnost

Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
Preberite več

Več iz teme

Oklahoma City ThunderNBANew York KnicksMinnesota TimberwolvesShai Gilgeous-Alexander

Novice  |  Svet
Vredno branja

Streljanju na Trumpa priča tudi slovenski veleposlanik, spregovoril je za Delo

Slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič je na prestižni večerji dopisnikov Bele hiše sedel v prvih vrstah.
Barbara Kramžar 26. 4. 2026 | 08:19
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Spremljamo v živo

Francozi si želijo Pogačarjevega poraza

Pogačar lovi svojo četrto zmago, Francozi pa svoj zgodovinski trenutek.
Miroslav Cvjetičanin 26. 4. 2026 | 08:18
Preberite več
Šport  |  Nogomet
La Liga

Atletico z Janom Oblakom v vratih utrdil samozavest za Arsenal

Barcelona še korak bliže naslovu španskega nogometnega prvaka, za rdeče-bele iz Madrida strelca že »bivša« napadalca, Antoine Griezmann in Alexander Sørloth
26. 4. 2026 | 08:02
Preberite več
Premium
Nedelo
Ilustratorka

Manica K. Musil: Menda bom za vedno največji otrok v družini

Ilustratorka Manica K. Musil je s svojimi zašitimi slikanicami, v katere je vložila ure in ure ročnega dela, očarala otroke in kritike po vsem svetu.
Urša Izgoršek 26. 4. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Spremljamo v živo

Francozi si želijo Pogačarjevega poraza

Pogačar lovi svojo četrto zmago, Francozi pa svoj zgodovinski trenutek.
Miroslav Cvjetičanin 26. 4. 2026 | 08:18
Preberite več
Šport  |  Nogomet
La Liga

Atletico z Janom Oblakom v vratih utrdil samozavest za Arsenal

Barcelona še korak bliže naslovu španskega nogometnega prvaka, za rdeče-bele iz Madrida strelca že »bivša« napadalca, Antoine Griezmann in Alexander Sørloth
26. 4. 2026 | 08:02
Preberite več
Premium
Nedelo
Ilustratorka

Manica K. Musil: Menda bom za vedno največji otrok v družini

Ilustratorka Manica K. Musil je s svojimi zašitimi slikanicami, v katere je vložila ure in ure ročnega dela, očarala otroke in kritike po vsem svetu.
Urša Izgoršek 26. 4. 2026 | 08:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPOMLADANSKI ODKLOP

Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Se bodo cene znižale?

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
21. 4. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Preberite več

