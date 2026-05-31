  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

San Antonio je v finalu, Wemby pa v solzah: Takoj ga moram poklicati

Košarkarji San Antonia so s 111:103 premagali Oklahomo na sedmi tekmi konferenčnega finala in se uvrstili v veliki finale lige NBA.
Prvi izlet v končnico je Wembanyami takoj prinesel nastop v finalu. FOTO: Alonzo Adams/Reuters
Galerija
Prvi izlet v končnico je Wembanyami takoj prinesel nastop v finalu. FOTO: Alonzo Adams/Reuters
Nejc Grilc
31. 5. 2026 | 06:00
31. 5. 2026 | 07:26
5:25
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Po sedmih tekmah šahovskih potez in taktičnih prilagoditev je zmagalo moštvo, ki je v tem trenutku v svojih vrstah premoglo več talenta. Jeziček na tehtnici ni bil Victor Wembanyama, ki je odigral dobro, a ne vrhunsko, San Antonio se je zmage s 111:103 veselil zaradi raznovrstne igre v napadu, h kateri je svoj del prispevala celotna ekipa. Tudi glasni navijači in 35 točk Shaija Gilgeous-Alexandra ni bilo dovolj za Oklahomo, ki obrambo naslova končuje v konferenčnem finalu.

image_alt
Največja napaka Dončićeve dobe v Dallasu

Mlado moštvo San Antonia je pokazalo, da ima pravi karakter. Na odločilni sedmi tekmi v gosteh niso delovali nervozno, znova jim je stekel met za tri točke, branilska naveza De'Aaron Fox – Stephon Castle je odigrala najboljšo tekmo v finalu zahodne konference, Keldon Johnson je v zadnji četrtini zadel dve pomembni trojki, svoje je dodal tudi Luke Kornet

Kombinacija je bila dovolj, da v finale lige NBA napreduje San Antonio. Wembanyama je 22 točkam (7/15) iz igre dodal sedem skokov in postal MVP finala zahodne konference, ključen je bil tudi prispevek Juliana Champagnieija, ki je 20 točkam dodal še nekaj odličnih akcij v obrambi. Pri Oklahomi je že pred tekmo odpadel Jalen Williams, ki je imel preveč težav s stegensko mišico, breme je pristalo na ramenih MVP-ja, a tudi najboljša predstava Gilgeous-Alexandra v tej seriji ni bila dovolj, da bi napredovali prvaki.

Francoz je imel nekaj težav, a je pokazal dovolj dobrih trenutkov, da San Antonio napreduje. FOTO: Alonzo Adams/Reuters
Francoz je imel nekaj težav, a je pokazal dovolj dobrih trenutkov, da San Antonio napreduje. FOTO: Alonzo Adams/Reuters

Kako se je odvijala finalna serija zahodne konference

Tekma Datum Gost Domačin Rezultat Opomba
1 18. 5. 2026 San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder 122:115  Najboljša tekma serije in izjemni Wemby
2 20. 5. 2026 San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder 113:122 SGA je pripravil odgovor, 1:1
3 22. 5. 2026 Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs 123:108 Kdo je pravi MVP?
4 24. 5. 2026 Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs 82:103 Poškodbe so zdesetkale prvake
5 26. 5. 2026 San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder 114:127 Žogica znova na strani Oklahome
6 28. 5. 2026 Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs 91:118 Po kritikah je Wemby našel rešitev
7 30. 5. 2026 San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder 111:103 San Antonio ima šampionski značaj

»Že oktobra smo vedeli, da smo lahko zelo dobro moštvo. Igralci so se držali navodil, odigrali dobro tekmo in to pomeni, da zgodba še ni končana,« je povedal trener San Antonia Mitch Johnson, Wembanyama pa je dodal: »Čustva so tako močna, da jih je težko opisati. O naslovu prvaka sem sanjal kot otrok, na nek način je to moj smisel življenja. Nismo še končali, želimo še štiri zmage.«

Nato se je v solzah spomnil tudi na Gregga Popovicha, ki je moštvu pomagal z nasveti: »Ne vem, kaj si misli o našem dosežku, to je le v njegovi glavi. Vsak dan prestaja stvari, ki si jih mi niti predstavljati ne moremo ... Moram ga poklicati, takoj ga moram poklicati.«

Finale lige NBA je določen, San Antonio bo nosilec, New York Knicks pa v vlogi izzivalca. Na vzhodni obali vlada prava evforija, prvi dve tekmi pa bosta na sporedu v Teksasu, prva v noči na četrtek ob 2.30.

Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs 103:111 (25:32, 28:24, 24:24, 26:31)
Gilgeous-Alexander 35 in 9 asistenc, Wallace 17; Wembanyama 22, Champagnie 20, Castle 16.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Košarka
Jalen Brunson, kralj New Yorka

Največja napaka Dončićeve dobe v Dallasu

Košarkarji New York Knicks po zaslugi imenitnega Jalena Brunsona znova verjamejo v naslov prvakov. Če bo stopil na vrh, se bo zapisal med nesmrtne.
Nejc Grilc 31. 5. 2026 | 05:15
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Jan Kozamernik

V Tokiu je življenje lepo, če imaš rad red

Jan Kozamernik je prvo sezono na Japonskem izkoristil za privajanje na okolje, v odbojkarsko reprezentanco prihaja svež in z jasno nalogo.
Nejc Grilc 29. 5. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Wembanyama je postal mož, MVP pa zmrznil v Teksasu

Košarkarji San Antonia so na šesti tekmi premagali Oklahomo s 118:91 in izsilili sedmo tekmo v konferenčnem finalu Zahoda.
Nejc Grilc 29. 5. 2026 | 06:24
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Kolumna

Tajkun Luka in njegova kaprica

Če ljudem odvzameš dve tretjini plače in jim zaračunaš dvajsetkrat dražje socialne pravice, jim sporočaš, da jih v Sloveniji ne želiš.
Karel Lipnik 30. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Jutri bo težek dan

Da so prihodnja leta ključna za slovenski razvoj, nikakor ni več le oguljena fraza, temveč dejstvo.
Nejc Gole 30. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Četrta vlada Janeza Janše

Logar se je z interventnim zakonom že znašel v »nedovoljenem položaju«

Minister za gospodarstvo bo imel težko nalogo, saj je postal ključni človek usklajevanja interesov ekonomsko-socialnega sveta.
Karel Lipnik 29. 5. 2026 | 12:43
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Kolesarstvo

Nekdanji zmagovalec Gira zapušča Boro, kaj pa Roglič?

Ekipo Red Bull Bora Hansgrohe bo po koncu sezone zapustilo nekaj velikih imen, med katerimi izstopa nekdanji zmagovalec Gira. V Italiji zadnja gorska etapa.
Matic Rupnik 30. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Novost za dostop do najhitrejših polnilnic v Sloveniji

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Delo 29. 5. 2026 | 06:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Robert Roškar v novi vlogi

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
27. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

»V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
25. 5. 2026 | 09:14
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Igor Novak, Alpacem

Sodelavci potrebujejo le priložnost

Ključni kompetenci zaposlenih sta sposobnost nenehnega prilagajanja in učenja ter sodelovanje med oddelki.
Milka Bizovičar 30. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Električna mobilnost

Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Luka Podlogar, NLB Skladi

Umetna inteligenca že pomaga sestavljati naložbene portfelje

Na trg prihaja nov alternativni sklad, ki bo malim vlagateljem omogočil dostop do novega naložbenega razreda.
Milka Bizovičar 29. 5. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Kibernetska zaščita

Kje se hranijo podatki evropskih podjetij in potrošnikov

Nova zakonodaja prinaša osebno odgovornost članov uprav in direktorjev za varnostne incidente.
Miran Varga 29. 5. 2026 | 04:30
Preberite več

Več iz teme

Liga NBASan Antonio SpursOklahoma City ThunderkošarkaVictor WembanyamaNBAfinale

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Video
Šport  |  Nogomet
Po finalu lige prvakov

V Parizu vojno stanje, gorijo avtomobili, v spopadih aretiranih 400 ljudi

Bojazen francoskih oblasti je bila upravičena, Pariz se je znova spremenil v vojno območje po zmagi Paris Saint-Germaina v finalu lige prvakov.
31. 5. 2026 | 07:42
Preberite več
Lokalno  |  Štajerska
Šentjur pri Celju

Šentjurski župnik, ki umetni inteligenci zaupa uvod, ne pa ognja pridige

Mitja Markovič v Šentjurju vodi župnijo s timom, prisega na pristne odnose in verjame, da vera ne more ostati le stvar navade.
Beti Burger 31. 5. 2026 | 07:00
Preberite več
Premium
Nedelo
SP v nogometu

Ko se Zemlja vrti okoli nogometne osi

Prihaja mesec, ko bo dobršen del sveta spremljal zbor najboljših nogometnih reprezentanc na svetu.
Grega Kališnik 31. 5. 2026 | 07:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nova delna zapora železniške postaje v Ljubljani

V prestolnici potekajo obsežna dela v okviru nadgradnje železniškega vozlišča. Slovenske železnice potnike opozarjajo, naj se na pot odpravijo pravočasno.
31. 5. 2026 | 06:57
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

San Antonio je v finalu, Wemby pa v solzah: Takoj ga moram poklicati

Košarkarji San Antonia so s 111:103 premagali Oklahomo na sedmi tekmi konferenčnega finala in se uvrstili v veliki finale lige NBA.
Nejc Grilc 31. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Nedelo
SP v nogometu

Ko se Zemlja vrti okoli nogometne osi

Prihaja mesec, ko bo dobršen del sveta spremljal zbor najboljših nogometnih reprezentanc na svetu.
Grega Kališnik 31. 5. 2026 | 07:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nova delna zapora železniške postaje v Ljubljani

V prestolnici potekajo obsežna dela v okviru nadgradnje železniškega vozlišča. Slovenske železnice potnike opozarjajo, naj se na pot odpravijo pravočasno.
31. 5. 2026 | 06:57
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

San Antonio je v finalu, Wemby pa v solzah: Takoj ga moram poklicati

Košarkarji San Antonia so s 111:103 premagali Oklahomo na sedmi tekmi konferenčnega finala in se uvrstili v veliki finale lige NBA.
Nejc Grilc 31. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:57
Preberite več
Promo
Novice  |  Svet
Vredno branja

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

Neplačan račun iz tujine? Izterjava je mogoča v 50 državah

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Novice  |  Okolje
Vredno branja

Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
29. 5. 2026 | 15:13
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Kaj se dogaja v prehranski industriji?

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Delo 26. 5. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Peugeot 308 in 308 SW vračata užitek v vožnji brez kompromisov

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

»Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Spodbude, ki jih mnoga slovenska podjetja spregledajo

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
2. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Spregledane destinacije pri naših južnih sosedih

Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
2. 5. 2026 | 13:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 14:14
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj so vaši nakupovalni vozički prazni?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
27. 5. 2026 | 10:24
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo