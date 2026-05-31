San Antonio je v finalu, Wemby pa v solzah: Takoj ga moram poklicati

Po sedmih tekmah šahovskih potez in taktičnih prilagoditev je zmagalo moštvo, ki je v tem trenutku v svojih vrstah premoglo več talenta. Jeziček na tehtnici ni bil Victor Wembanyama, ki je odigral dobro, a ne vrhunsko, San Antonio se je zmage s 111:103 veselil zaradi raznovrstne igre v napadu, h kateri je svoj del prispevala celotna ekipa. Tudi glasni navijači in 35 točk Shaija Gilgeous-Alexandra ni bilo dovolj za Oklahomo, ki obrambo naslova končuje v konferenčnem finalu.

Mlado moštvo San Antonia je pokazalo, da ima pravi karakter. Na odločilni sedmi tekmi v gosteh niso delovali nervozno, znova jim je stekel met za tri točke, branilska naveza De'Aaron Fox – Stephon Castle je odigrala najboljšo tekmo v finalu zahodne konference, Keldon Johnson je v zadnji četrtini zadel dve pomembni trojki, svoje je dodal tudi Luke Kornet.

Kombinacija je bila dovolj, da v finale lige NBA napreduje San Antonio. Wembanyama je 22 točkam (7/15) iz igre dodal sedem skokov in postal MVP finala zahodne konference, ključen je bil tudi prispevek Juliana Champagnieija, ki je 20 točkam dodal še nekaj odličnih akcij v obrambi. Pri Oklahomi je že pred tekmo odpadel Jalen Williams, ki je imel preveč težav s stegensko mišico, breme je pristalo na ramenih MVP-ja, a tudi najboljša predstava Gilgeous-Alexandra v tej seriji ni bila dovolj, da bi napredovali prvaki.

Francoz je imel nekaj težav, a je pokazal dovolj dobrih trenutkov, da San Antonio napreduje. FOTO: Alonzo Adams/Reuters

Kako se je odvijala finalna serija zahodne konference

»Že oktobra smo vedeli, da smo lahko zelo dobro moštvo. Igralci so se držali navodil, odigrali dobro tekmo in to pomeni, da zgodba še ni končana,« je povedal trener San Antonia Mitch Johnson, Wembanyama pa je dodal: »Čustva so tako močna, da jih je težko opisati. O naslovu prvaka sem sanjal kot otrok, na nek način je to moj smisel življenja. Nismo še končali, želimo še štiri zmage.«

Nato se je v solzah spomnil tudi na Gregga Popovicha, ki je moštvu pomagal z nasveti: »Ne vem, kaj si misli o našem dosežku, to je le v njegovi glavi. Vsak dan prestaja stvari, ki si jih mi niti predstavljati ne moremo ... Moram ga poklicati, takoj ga moram poklicati.«

Finale lige NBA je določen, San Antonio bo nosilec, New York Knicks pa v vlogi izzivalca. Na vzhodni obali vlada prava evforija, prvi dve tekmi pa bosta na sporedu v Teksasu, prva v noči na četrtek ob 2.30.

Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs 103:111 (25:32, 28:24, 24:24, 26:31)

Gilgeous-Alexander 35 in 9 asistenc, Wallace 17; Wembanyama 22, Champagnie 20, Castle 16.