Prvaki začeli prepričljivo, Dončić danes ob 21.30

Branilci naslova v severnoameriški ligi NBA, košarkarji Denver Nuggets, so na prvi temi končnice te sezone premagali Los Angeles Lakers s 114:103 in zabeležili deveto medsebojno zmago v nizu. Prvi mož večera je bil Denverjev srbski zvezdnik Nikola Jokić z 32 točkami.

Z 1:0 v zmagah so povedli tudi igralci ekip New York Knicks, Minnesote Timberwolves in Cleveland Cavaliers.

Na vzhodnem delu so Knicks s 111:104 odpravili Philadelphio 76ers, Cavaliers pa Orlando Magic s 97:83. Na zahodnem delu je Minnesota nadigrala Phoenix Suns s 120:95.

Preberite še napoved končnice: Prvo oviro na šampionskem pohodu Luka Dončić dobro pozna

Slovenski zvezdnik Luka Dončić bo četrtič s svojo ekipo Dallas Mavericks zaigral v končnici NBA. V prvem krogu bo še tretjič v karieri izzval zasedbo Los Angeles Clippers. Ta je doslej obakrat slavila v seriji na štiri zmage. Prva tekma bo na sporedu drevi ob 21.30 po slovenskem času v Los Angelesu.