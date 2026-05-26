Prve okrepitve pri Lakers, pripeljali so raketnega inženirja

Sezona Los Angeles Lakers se je pred dvema tednoma končala, igralci so odšli na zaslužen oddih, v ozadju pa že potekajo priprave za naslednjo sezono. Vodstveni garnituri organizacije se bo po poročanju novinarja ESPN Shamsa Charanie pridružil Rohan Ramadas, ki bo novi pomočnik generalnega direktorja in predsednika košarkarskih operacij Roba Pelinke.

Jezerniki so Ramadasa pripeljali iz New Orleansa, kjer je nazadnje pri Pelikanih zasedal položaj podpredsednika za strategijo in poslovanje, podobne zadolžitve pa bo imel tudi na zahodni obali. Pelinka, arhitekt menjave za slovenskega zvezdnika Luko Dončića, je v opisu delovnega mesta dejal, da iščejo kandidate, ki bi se ukvarjali s »kapico, analitiko in podatki«.

Ramadas je bil v Louisiani tudi direktor za analitiko in inovacije, več sezon pa je ekipi pomagal kot analitični svetovalec. Obenem je kot inženir, zadolžen za vodenje, navigacijo in načrtovanje raketnih misij, dvanajst let sodeloval s podjetjem Aerospace Corporation, vesoljskimi silami ZDA in ameriško vesoljsko agencijo NASA. Pri ESPN so poročali, da je nova okrepitev Lakers raketni inženir.

Jezerniki si na tržnici želijo poiskati še enega pomočnika generalnega direktorja, ki bi se ukvarjal z naborom, iskanjem talentov v ligi in razvojem igralcev. Pelinka si želi dodatna sredstva novega lastnika Marka Walterja, ki je lani prevzel vodenje Lakers, izkoristiti predvsem za razvoj igralcev. Prvi mož Lakers je po koncu sezone napovedal tudi, da se bo razvojna ekipa preselila iz trening centra El Segundo in bo svoje tekme igrala drugod. Zaradi selitve pa bo v kompleksu ostalo več prostora, kjer želijo vodilni možje organizacije postaviti več laboratorijev, med drugim za regeneracijo in biomehaniko.