Prve poteze novih lastnikov pri Dončiću? Rob Pelinka bo slabo spal

Menjava lastništva pri Los Angeles Lakers bi lahko kmalu prinesla tudi velike spremembe v pisarnah Jezernikov. Stephen A. Smith, eden najbolj prepoznavnih ameriških športnih komentatorjev, je prepričan, da Rob Pelinka pod novima lastnikoma Joshem Kushnerjem in Bobom Igerjem dolgoročno ne bo ostal na čelu košarkarskih operacij. Smith ima v mislih tudi njegovega naslednika.

»Mislim, da Rob Pelinka ne bo več vodil košarkarskih operacij Los Angeles Lakers. Ne verjamem, da se bo to nadaljevalo tudi v prihodnje,« je napovedal Smith. Ob tem je jasno poudaril, da ne poroča o že sprejeti odločitvi vodstva Lakers, temveč gre za njegovo prepričanje glede smeri, v katero se bo franšiza pod novim lastništvom podala.

Še bolj konkreten je bil pri vprašanju naslednika. »Če obstaja način, da dobijo Boba Myersa, mislim, da morajo iti ponj. Z nikomer nisem govoril o tem. To je moje osebno prepričanje,« je dejal Smith. Velja poudariti, da Smith vendarle ve, kako razmišlja Bob Iger, ki naj bi postal glavni operativec v Los Angelesu. Ko je bil Iger na čelu mreže ESPN, sta s Smithom tesno sodelovala, prav Iger mu je pomagal pri vzponu v sam vrh komentatorske piramide, kjer Stephen A. zdaj letno zasluži več kot 40 milijonov dolarjev.

Myers je eno najbolj cenjenih vodstvenih imen v ameriški košarki. Več kot desetletje je deloval pri Golden State Warriors in imel pomembno vlogo pri nastanku moštva, ki je zaznamovalo prejšnje desetletje lige NBA. V njegovem obdobju so Warriors okoli Stephena Curryja, Klayja Thompsona in Draymonda Greena zgradili dinastijo, na trenersko klop je prišel Steve Kerr, največja kadrovska poteza pa je bil prihod Kevina Duranta. Golden State je v tem obdobju osvojil štiri naslove prvaka.

Myers ima tudi močne vezi z Los Angelesom, saj je študiral na univerzi UCLA, trenutno pa ima delodajalca. Deluje kot predsednik Harris Blitzer Sports & Entertainment, skupine, povezane s Philadelphio 76ers, zato bi ga morali Lakers najprej prepričati v novo selitev.