Prvemu ostrostrelcu lige NBA se ne mudi, 118 milijonov evrov je še na čakanju

Košarkarski zvezdnik Stephen Curry je nekoliko skrivnosten pred svojo 18. sezono v ligi NBA in glede svoje prihodnosti pri Golden State Warriors.

Osemintridesetletni Curry je minuli konec tedna postal upravičen do dveletnega podaljšanja pogodbe, vrednega do 118 milijonov evrov. Če bi jo podpisal, bi bil z bojevniki vezan vse do poletja 2029. A s podpisom odlaša.

»Ni nobenega dvoma, da želim tukaj ostati do konca kariere, in precej sem prepričan, da se bo to tudi zgodilo,« je Curry za NBC Sports Bay Area sicer umirjal privržence kluba iz San Francisca.

Curry bo v sezoni 2026/27 igral zadnje leto svoje trenutne pogodbe, ki mu bo prinesla 54 milijonov evrov.

»Pogodba in vse, kar je povezano z njo, se bo uredilo ob pravem času. Ne bomo dovolili, da bi to odvračalo našo pozornost od priprav za sezono,« je svojo držo pojasnil štirikratni prvak lige NBA z bojevniki, ki se soočajo s pomembnejšim naslednjim vprašanjem: Ali lahko okoli svojega zvezdnika znova sestavijo moštvo, sposobno zmagovanj tudi v končnici?

V minuli sezoni je Golden State še drugič v treh letih ostal brez končnice. Curry je imel poleg tega s poškodbami zaznamovano sezono in je nastopil le na 41 tekmah. Zato ima le eno željo, da bi se na parket vrnil zdrav in znova pokazal, česa je sposoben.

»Upam, da bomo zdravi in bomo imeli priložnost pokazati, česa smo sposobni. To je tudi moja želja, saj sem v prejšnji sezoni izpustil veliko tekem,« je bil jasen največji ostrostrelec v ligi NBA, ki kljub odlašanju podaljšanju pogodbe zatrjuje, da želi zaključiti kariero v dresu Golden State Wariors.