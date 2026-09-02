  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Prvemu ostrostrelcu lige NBA se ne mudi, 118 milijonov evrov je še na čakanju

Košarkarski zvezdnik Stephen Curry je postal upravičen do dveletnega podaljšanja pogodbe, vrednega do 118 milijonov evrov, a s podpisom odlaša.
Za Stephena Curryja bo nova sezona v ligi NBA že 18. po vrsti. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Imagn Images Via Reuters Connect
Galerija
Za Stephena Curryja bo nova sezona v ligi NBA že 18. po vrsti. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Imagn Images Via Reuters Connect
G. N.
2. 9. 2026 | 09:13
2. 9. 2026 | 09:13
2:21
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Košarkarski zvezdnik Stephen Curry je nekoliko skrivnosten pred svojo 18. sezono v ligi NBA in glede svoje prihodnosti pri Golden State Warriors.

Osemintridesetletni Curry je minuli konec tedna postal upravičen do dveletnega podaljšanja pogodbe, vrednega do 118 milijonov evrov. Če bi jo podpisal, bi bil z bojevniki vezan vse do poletja 2029. A s podpisom odlaša.

»Ni nobenega dvoma, da želim tukaj ostati do konca kariere, in precej sem prepričan, da se bo to tudi zgodilo,« je Curry za NBC Sports Bay Area sicer umirjal privržence kluba iz San Francisca.

Curry bo v sezoni 2026/27 igral zadnje leto svoje trenutne pogodbe, ki mu bo prinesla 54 milijonov evrov. 

»Pogodba in vse, kar je povezano z njo, se bo uredilo ob pravem času. Ne bomo dovolili, da bi to odvračalo našo pozornost od priprav za sezono,« je svojo držo pojasnil štirikratni prvak lige NBA z bojevniki, ki se soočajo s pomembnejšim naslednjim vprašanjem: Ali lahko okoli svojega zvezdnika znova sestavijo moštvo, sposobno zmagovanj tudi v končnici?

V minuli sezoni je Golden State še drugič v treh letih ostal brez končnice. Curry je imel poleg tega s poškodbami zaznamovano sezono in je nastopil le na 41 tekmah. Zato ima le eno željo, da bi se na parket vrnil zdrav in znova pokazal, česa je sposoben.

»Upam, da bomo zdravi in bomo imeli priložnost pokazati, česa smo sposobni. To je tudi moja želja, saj sem v prejšnji sezoni izpustil veliko tekem,« je bil jasen največji ostrostrelec v ligi NBA, ki kljub odlašanju podaljšanju pogodbe zatrjuje, da želi zaključiti kariero v dresu Golden State Wariors. 

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Liga NBA

Liga NBA stavi na Dončića, proti LeBronu bo podiral rekorde

Vodstvo košarkarske lige NBA je, tokrat pozno, objavilo prvi del razporeda za novo sezono lige NBA. Luka Dončić bo na delu drugi večer sezone in znova na božič.
Nejc Grilc 11. 8. 2026 | 16:45
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Prve poteze novih lastnikov pri Dončiću? Rob Pelinka bo slabo spal

Novinar mreže ESPN Stephen A. Smith napoveduje, da bi Rob Pelinka kmalu utegnil ostati brez službe, zamenjal bi ga lahko Bob Myers.
14. 8. 2026 | 13:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Stephen Curry

Kako je pogodba Curryja za 400 milijonov postala vprašanje domovinske varnosti

Košarkarski zvezdnik Stephen Curry je po razhodu z znamko Under Armour našel novega opremljevalca, s katerim je sklenil 10-letno pogodbo.
Nejc Grilc 5. 6. 2026 | 09:20
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Vuelta 2026, 10. etapa: kako se bodo po dnevu odmora obračale Rogličeve noge?

Po dnevu odmora je na dirki po Španiji na vrsti nova razgibana etapa. Bosta Jakob Omrzel in Primož Roglič nadaljevala v enakem slogu?
1. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Hči prve dame

Tudi hči Brigitte Macron ima 20 let mlajšega partnerja

Tiphaine Auzière, hči Brigitte Macron in pastorka Emmanuela Macrona, je objavila fotografije s počitnic z novim partnerjem, 22-letnim Antoinom Lecomtom.
1. 9. 2026 | 16:31
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
10. etapa

Francoz Tronchon presenetil vse sprinterje

Kolesarji Visme so se danes pošteno ušteli v sprintu 10. etape.
Miroslav Cvjetičanin 1. 9. 2026 | 15:03
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Napaka

Družina 14 let dokazovala, da je 44-letnik umrl zaradi zdravniške malomarnosti

Sodišče je sorodnikom dalo prav, o višini odškodninskega zahtevka bo še odločilo.
Gordana Stojiljković 1. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
Vredno branja

Zaradi tega vsako leto izgubimo 12 milijard delovnih dni

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Delo 1. 9. 2026 | 09:56
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Delo 27. 8. 2026 | 08:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je možna vrnitev k športu po artroskopskih posegih na kolenu

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 08:48
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:09
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Intervju Andreja Jaklič

Zdravje prav vsem stvarem spreminja vrednost

Na zdravje veliko bolj kot sam zdravstveni sistem vplivajo naš dohodek, izobrazba, način življenja, prehrana, gibalne navade, pravi prof. dr. Andreja Jaklič.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 05:10
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

Demenca je bolezen, ki spremeni življenje vse družine

Kako prepoznati prve znake, pravilno komunicirati z ljudmi z demenco in poiskati pomoč, preden oskrbovalci/svojci ostanejo brez moči.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

Potrebovali bi več mobilnih paliativnih timov

Nekaterim svojcem pomagajo zloženke in priročniki, nekaterim pa podporne skupine, v katerih se lahko pogovorijo z ljudmi z enakimi težavam.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 04:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Preventiva

Tudi spremljanje telesne zmogljivosti je del preventive

Že s preprostimi ukrepi bi v dobrem desetletju zdravstvenim sistemom po svetu prihranili več tisoč milijard dolarjev.
Milka Bizovičar 2. 9. 2026 | 04:00
Preberite več

Več iz teme

NBAGolden State WarriorsStephen Currypogodba

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Nemčija

Eksplozija na železniški postaji, sabotaže na električnem omrežju

Na postaji v Augsburgu sta bili lažje poškodovani dve osebi. Nemški policisti preiskujejo poskusa sabotaže električnega omrežja na zahodu in vzhodu države.
2. 9. 2026 | 11:03
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Zasavski orel preži na Majorčana, Tirolca in Škota

Primož Roglič je daleč najbolj izkušen med kandidati za zmago 13. septembra v Granadi.
2. 9. 2026 | 11:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
V Ljudskem vrtu

Slovenski reprezentant ni več želja vijoličnih, temveč realnost

Mariborčlani so ujeli šenega kapitala v bitki zanogometnega prvaka, poljska Legia je prižgala zeleno luč za posojo Petra Stojanovića.
2. 9. 2026 | 10:45
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pulj za domačine uvaja parkiranje za manj kot štiri cente na uro

Župan Pulja Peđa Grbin z uvedbo takšne karte izpolnjuje eno od svojih predvolilnih obljub.
2. 9. 2026 | 10:42
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Zagovornik načela enakosti

Oglas je določal, da mora biti najemnik zaposlen, je to diskriminacija?

Primer je v skladu z zakonom o varstvu pred diskriminacijo na Tržnem inšpektoratu RS, ki ima pristojnosti za ukrepanje v prekrškovnih postopkih.
2. 9. 2026 | 10:38
Preberite več
Šport  |  Nogomet
V Ljudskem vrtu

Slovenski reprezentant ni več želja vijoličnih, temveč realnost

Mariborčlani so ujeli šenega kapitala v bitki zanogometnega prvaka, poljska Legia je prižgala zeleno luč za posojo Petra Stojanovića.
2. 9. 2026 | 10:45
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pulj za domačine uvaja parkiranje za manj kot štiri cente na uro

Župan Pulja Peđa Grbin z uvedbo takšne karte izpolnjuje eno od svojih predvolilnih obljub.
2. 9. 2026 | 10:42
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Zagovornik načela enakosti

Oglas je določal, da mora biti najemnik zaposlen, je to diskriminacija?

Primer je v skladu z zakonom o varstvu pred diskriminacijo na Tržnem inšpektoratu RS, ki ima pristojnosti za ukrepanje v prekrškovnih postopkih.
2. 9. 2026 | 10:38
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Znanje in praksa za kakovostno delo z ljudmi

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:04
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 09:54
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
31. 8. 2026 | 10:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Delo 1. 9. 2026 | 08:01
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INOVACIJE

Kakšna bo pošta v prihodnosti? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
2. 9. 2026 | 07:46
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Gorenjski slavček odpira novo sezono SNG Opera in balet Ljubljana

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
Vredno branja

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo