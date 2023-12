Prvi mož FIBA se veseli bitke med Dončićem in Antetokounmpom za OI

V nadaljevanju preberite:

Pet let je že minilo, odkar je bil Andreas Zagklis po smrti Patricka Baumanna soglasno izbran za generalnega sekretarja FIBA. Prevzel je najvplivnejšo funkcijo v Mednarodni košarkarski zvezi in se soočil s številnimi odprtimi vprašanji, z marsikaterim se spopada tudi v pričakovanju olimpijskega leta 2024. A kot pravi 43-letni grški strokovnjak za športno pravo, je s trendom dogajanj zelo zadovoljen.

Potem ko se je pred dobrimi tremi meseci končalo svetovno prvenstvo za košarkarje, so oči navijačev že nekaj časa usmerjene v Pariz, ki bo med 26. julijem in 11. avgustom gostil olimpijske igre. Zagklis pojasnjuje, zakaj lahko na mundialu nastopi 32 moških izbranih vrst in na evropskem prvenstvu 24, na najuglednejšem tekmovanju pod obroči pa že skoraj pet desetletij zgolj 12. Zakaj šele četrti generalni sekretar v zgodovini FIBA vidi kot del OI že dodatne kvalifikacije s štirimi turnirji in 24 reprezentancami? Bo FIBA ob vse večji komercializaciji košarke končno namenila denarne nagrade za najuspešnejše na velikih tekmovanjih?