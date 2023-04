Prvo dejanje pred Okinavo

Slovenska moška košarkarska reprezentanca bo v soboto v Quezon Cityju dobila tekmece v skupinskem delu letošnjega svetovnega prvenstva, ki bo med 25. avgustom in 10. septembrom na Japonskem in Filipinih ter v Indoneziji. Slovenija bo igro kroglic pričakala v drugem bobnu, skupaj s Francijo, Srbijo in Litvo. Žreb se bo pričel ob 14. uri.

Že pred sobotnim žrebom – na njem bodo posebni gosti nekdanji znani košarkarji Pau Gasol iz Španije, Carmelo Anthony iz ZDA in Luis Scola iz Argentine – je znano, da bo Slovenija prvi del turnirja igrala na otoku Okinava, saj jo je Japonska izbrala po komercialnem ključu oziroma pravilih Mednarodne košarkarske zveze (Fiba). Filipini so izbrali ZDA, Indonezija pa Kanado.

»Na razplet sobotnega žreba nimamo vpliva, bomo pa ples kroglic prav gotovo z zanimanjem spremljali in spoznali, s kom se bomo pomerili v skupinskem delu. Krog konkurentov za visoka mesta je vsekakor zelo velik. So pa naše misli že usmerjene k poletju in pripravam na samo prvenstvo. Predvsem si želimo, da se bomo zbrali v najboljši možni zasedbi. Nikakor pa se ne bomo smeli ukvarjati z drugimi, pač pa razmišljati zgolj o lastni pripravljenosti in igri,« je pred sobotnim dogodkom dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Čast in obveza

»Verjamem, da letošnje poletje in nastop na svetovnem prvenstvu vsi reprezentanti že nestrpno pričakujemo. Dodatno tudi zaradi tega, ker se na zadnje druženje najboljših svetovnih reprezentanc Slovenija ni uvrstila. Dejstvo, da nas je Japonska izbrala za partnersko reprezentanco skupinskega dela, si štejemo v veliko čast in hkrati tudi obvezo,« meni slovenski reprezentant Žiga Samar. »Na prvenstvu ne bo lahkih nasprotnikov. Veliko število reprezentanc se bo potegovalo za najvišja mesta. To bo seveda tudi naš cilj. Ne glede na nasprotnike, bomo morali razmišljati predvsem o lastni igri in se v prvenstvo podati tekmo po tekmi,« je še dodal Samar.

Žreb skupin za SP v košarki 1. boben: Filipini, Španija, ZDA, Avstralija 2. boben: Francija, Srbija, Slovenija, Litva 3. boben: Grčija, Italija, Nemčija, Brazilija 4. boben: Kanada, Venezuela, Črna gora, Portoriko 5. boben: Iran, Dominikanska republika, Finska, Nova Zelandija 6. boben: Kitajska, Latvija, Mehika, Gruzija 7. boben: Jordanija, Japonska, Angola, Slonokoščena obala 8. boben: Libanon, Egipt, Južni Sudan, Zelenortski otoki

Reprezentance bodo razdeljene v osem štiričlanskih skupin. Dve bosta igrali na Japonskem, dve v Džakarti, štiri pa v Manili, kjer bodo tudi zaključni boji. Na vsakem tekmovalnem prizorišču bodo eno skupino tvorile reprezentance iz prvega, tretjega, petega in sedmega kakovostnega bobna (tvorijo skupine A, C, E in G), drugo pa reprezentance iz drugega, četrtega, šestega in osmega kakovostnega bobna (tvorijo skupine B, D, F in H).

V prvem delu bo vsaka reprezentanca igrala po tri tekme. Najboljši dve reprezentanci v vsaki skupini se bosta uvrstili v zgornjo polovico, kjer bosta z najboljšima iz druge skupine oblikovali novo štiričlansko skupino, iz katere bosta v četrtfinale napredovali po dve moštvi. Tretje- in četrtouvrščene ekipe iz prvega dela bodo prav tako nadaljevale tekmovanje v novih skupinah, ki se bodo merile za razvrstitev od 17. do 32. mesta.

Slovenija, sicer evropska prvakinja leta 2017, bo četrtič udeleženka turnirja najboljših reprezentanc na svetu. V Španiji 2014 je osvojila sedmo, v Turčiji 2010 osmo, na Japonskem 2006 pa deveto mesto.