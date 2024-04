Prvo oviro na šampionskem pohodu Luka Dončić dobro pozna

V nadaljevanju preberite:

Luka Dončić se je leta 2022 že podpisal pod nastop v finalu zahodne konference, pa vendar se je letos z Dallasom znašel v zanj neznanih vodah. Teksašani končnico začenjajo kot najbolj vroče moštvo v ligi in čeprav so na papirju šele 5. nosilci zahodne konference, se z razigranima Lukom in Kyriejem Irvingom ne želi srečati nihče. Dallas najprej čakajo Los Angeles Clippers, ki so bili v sezonah 2020 in 2021 previsoka ovira za Dončića, a je imel takrat ob sebi mnogo slabšo zasedbo. »Kaj je letos drugače? Zdaj imamo v ekipi Kyrieja Irvinga,« je bil jasen slovenski zvezdnik. Prvi dvoboj bodo v mestu angelov odigrali ob evropskim navijačem prijaznih 21.30 v nedeljo.

»Lepo je imeti v ekipi igralca, ki lahko kadarkoli doseže koš, predvsem pa se v vsaki situaciji odzove pravilno in potegne najboljšo možno potezo. To je velika vrlina, ki jo v tej ligi premorejo le redki. Luka letos res zaupa soigralcem in vem, da bo v ključnih trenutkih, ko bo imel ob sebi dva branilca, potegnil pravo potezo. Je eden najboljših napadalcev v ligi,« hvalo svojemu superzvezdniku poje trener Dallasa Jason Kidd. Pohvale nekoč odličnega branilca imajo trdno osnovo, Dončiću je bil v tej sezoni redko kdo kos, redni del je končal kot najboljši strelec lige s 33,9 dosežene točke na tekmo. Skupaj s Kyriejem sta bila najbolj učinkoviti par v ligi. V konkurenci dvojcev Jason Tatum – Jaylen Brown, Kevin Durant – Devin Booker, LeBron James – Anthony Davis ipd. to nikakor ni mačji kašelj.