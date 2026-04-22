Košarka

Prvo svetovno prvenstvo v novem desetletju bo v Evropi

Izvršni odbor Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) je določil gostitelja svetovnih prvenstev za ženske leta 2030 in moške leto dni kasneje
Prvo svetovno prvenstvo na evropskih tleh po letu 2014, ko je bila gostiteljica Španija, bo v Franciji. Bo Luka Dončić takrat še igral?  FOTO: Juiči Jamazaki/AFP
Prvo svetovno prvenstvo na evropskih tleh po letu 2014, ko je bila gostiteljica Španija, bo v Franciji. Bo Luka Dončić takrat še igral?  FOTO: Juiči Jamazaki/AFP
Š. R., STA
Izvršni odbor Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) je določil gostitelja svetovnih prvenstev za ženske leta 2030 in moške leto dni kasneje. Japonska bo gostila ženski mundial, moškega pa bo organizirala Francija, so zapisali v sporočilu za javnost. O kandidaturah obeh se je Fiba posvetovala danes v Berlinu in obe gostiteljici tudi potrdila.

Svetovno prvenstvo za ženske bo leta 2030 na sporedu med 26. novembrom in 8. decembrom, gostilo pa ga bo prizorišče olimpijskih iger leta 2021 Tokio.

Moško SP bodo med 29. avgustom in 14. septembrom 2031 gostila tri mesta, in sicer Lille, Lyon in Pariz, kjer bodo potekali tudi boji za kolajne.

Fiba je zapisala, da imata državi gostiteljici izjemne izkušnje ter znanje pri organizaciji velikih tekmovanj, o čemer pričata tudi izvedbi zadnjih dveh poletnih olimpijskih iger, leta 2024 je namreč OI gostil Pariz.

Francija bo prvič v zgodovini gostila svetovno prvenstvo, trenutno pa se lahko pohvali z enim od največjih zvezdnikov severnoameriške košarkarske lige NBA Victorjem Wembanyamo.

Na zadnjih dveh OI je Francija vselej zasedla drugo mesto, na zadnjem SP leta 2023 pa je prvenstvo končala šele na 18. mestu. Slovenija je bila z Luko Dončićem na čelu pred tremi leti sedma, tako kot leta 2014 prej v Španiji, kar je njena najboljša uvrstitev v zgodovini.

Leta 2027 bo svetovno prvenstvo v Katarju. Slovenija je trenutno v kvalifikacijah odigrala dva cikla tekem, zadnji v prvem delu jo čaka na začetku julija, nato pa sledi še drugi del kvalifikacij, ki se bo končal prihodnje leto.

Slovenska ženska reprezentanca doslej še ni nastopila na svetovnem prvenstvu. Naslednje bo v Nemčiji med 4. in 13. septembrom letos.

Magazin  |  Zanimivosti
Firence

Hotela se je dotakniti intimnih delov kipa rimskega boga, plačala bo 5000 evrov

Firence, glavno mesto italijanske Toskane, zaradi renesančne umetnosti in arhitekture ter galerij letno obiščejo milijoni turistov.
22. 4. 2026 | 15:09
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Prodaja Uradnega lista ustavljena, družba gre v likvidacijo

Slovenski državni holding je sklenil, da se poslovanje družbe zaključi po postopku redne likvidacije.
Maja Grgič 22. 4. 2026 | 15:09
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Izzivi energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
16. 4. 2026 | 14:46
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Gradbeništvo brez prahu: kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kam za prvomajske praznike v tujino?

Krajše potovanje med prvomajskimi prazniki je postalo tradicija. To je dopust pred glavnim dopustom. Poglejmo, kam se letos odpravljajo slovenski popotniki.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 11:28
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
16. 4. 2026 | 11:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:09
Preberite več

