Prvo svetovno prvenstvo v novem desetletju bo v Evropi

Izvršni odbor Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) je določil gostitelja svetovnih prvenstev za ženske leta 2030 in moške leto dni kasneje. Japonska bo gostila ženski mundial, moškega pa bo organizirala Francija, so zapisali v sporočilu za javnost. O kandidaturah obeh se je Fiba posvetovala danes v Berlinu in obe gostiteljici tudi potrdila.

Svetovno prvenstvo za ženske bo leta 2030 na sporedu med 26. novembrom in 8. decembrom, gostilo pa ga bo prizorišče olimpijskih iger leta 2021 Tokio.

Moško SP bodo med 29. avgustom in 14. septembrom 2031 gostila tri mesta, in sicer Lille, Lyon in Pariz, kjer bodo potekali tudi boji za kolajne.

Fiba je zapisala, da imata državi gostiteljici izjemne izkušnje ter znanje pri organizaciji velikih tekmovanj, o čemer pričata tudi izvedbi zadnjih dveh poletnih olimpijskih iger, leta 2024 je namreč OI gostil Pariz.

Francija bo prvič v zgodovini gostila svetovno prvenstvo, trenutno pa se lahko pohvali z enim od največjih zvezdnikov severnoameriške košarkarske lige NBA Victorjem Wembanyamo.

Na zadnjih dveh OI je Francija vselej zasedla drugo mesto, na zadnjem SP leta 2023 pa je prvenstvo končala šele na 18. mestu. Slovenija je bila z Luko Dončićem na čelu pred tremi leti sedma, tako kot leta 2014 prej v Španiji, kar je njena najboljša uvrstitev v zgodovini.

Leta 2027 bo svetovno prvenstvo v Katarju. Slovenija je trenutno v kvalifikacijah odigrala dva cikla tekem, zadnji v prvem delu jo čaka na začetku julija, nato pa sledi še drugi del kvalifikacij, ki se bo končal prihodnje leto.

Slovenska ženska reprezentanca doslej še ni nastopila na svetovnem prvenstvu. Naslednje bo v Nemčiji med 4. in 13. septembrom letos.