Računica jasna: zmaga bolj dragocena, kot bi bil za Slovence usoden poraz

Poletni reprezentančni termini so v vseh športih polni pasti. Tekmovalci se po dolgih klubskih sezonah podajajo na zadnji tekmovalni izziv pred poletnim oddihom, obremenitve minulih mesecev terjajo svoj davek in v plitkem bazenu slovenskih košarkarjev, ki kandidirajo za mesto v izbrani vrsti, hitro zmanjka vode. Selektor Aleksander Sekulić ni edini s tovrstnimi težavami, za zmagi nad Estonijo in Švedsko, ki prinašata mirno poletje, pa bo potreboval tudi srečno roko in mirne živce.

Pred slovensko košarkarsko vrsto je prvo poletno kvalifikacijsko okno, ki ponuja otipljivo nagrado v boju za peto uvrstitev na svetovno prvenstvo. Nazadnje so Slovenci med elito igrali leta 2023 na Filipinih, zajela jih je prava vročica, povezana z Luko Dončićem, na poti do Katarja 2027 pa na usluge prvega slovenskega zvezdnika pričakovano ne morejo računati. V kvalifikacijah se na Dončićev prispevek ne gre zanašati, pred njim je pomembno poletje pred eno ključnih sezon v Los Angelesu, podobno velja za novo okrepitev izbrane vrste Jaxsona Hayesa, ki še rešuje vprašanje klubske prihodnosti.

Položaj, v katerem je danes slovenska reprezentanca, ni nov, vodstvo zveze že nekaj let opozarja na zahteven sistem kvalifikacij, ki reprezentancam z manjšim kadrovskim bazenom ni naklonjen. Za nameček številne kandidate za člansko vrsto v naslednjih tednih čaka še domače evropsko prvenstvo do 20 let, zato ima selektor Sekulić na voljo zasedbo, zbrano z vseh vetrov.

Klemen Prepelič. Košarka Slovenija in Nemčija. Ljubljana, 8. avgust 2025 Foto Leon Vidic/delo

»Vemo, da nas čaka vroče poletje. Hvaležen sem Edu Muriću, ki se ni obotavljal, takoj nam je priskočil na pomoč,« je prihod veterana pozdravil selektor, po porazu na pripravljalni tekmi z Italijo v Celju (83:86) pa dodal: »Zelo zadovoljen sem z igro mlajših, bilo je nekaj padcev v igri, a smo se nanje dobro odzvali. Mladih ni strah delati napake in to je pozitivno. Preizkusili smo različne možnosti v igri, Italija igra podobno kot Estonija, z večino sem lahko zadovoljen.«

Kroflič bo nared

Pričakovano je selektor ostal brez Vlatka Čančarja, ki je za obdobje priprav v reprezentanco prinesel višino in izkušnje, a po nizu poškodb podobno kot Luka Ščuka na igro s polno obremenitvijo še ni pripravljen. Največ odgovornosti bo znova na plečih Gregorja Hrovata in Klemna Prepeliča, pod košem bo kraljeval Alen Omić (Slovenija je proti Italiji prepričljivo dobila skok), bolj kot na metu z razdalje bo slovenska igra temeljila na hitrih protinapadih, ukradenih žogah in nasploh energičnosti mlajšega dela reprezentance. Žiga Samar je zdaj že med izkušenejšimi, Mark Padjen in Urban Kroflič, ki bo kljub izpahnjenemu mezincu nared za igro, sta se na svoji vlogi v članski izbrani vrsti že privadila, Stefan Joksimović pa bo adut, ki tekmece lahko preseneti.

To je Estoniji za uvod v kvalifikacije uspelo v Kopru, danes (18) v Talinnu jih bodo domačini pričakali v še močnejši zasedbi. Podobno velja za druge nasprotnike v julijskem oknu Švede, ki v Stožice 6. julija prihajajo z močno zasedbo, v kateri izstopa adut Miami Heat Pelle Larsson, kar šest igralcev pa si kruh služi v španski prvi in drugi ligi.

Finska, Francija, verjetno Madžarska

Po štirih odigranih tekmah je Slovenija s tremi zmagami in porazom na vrhu skupine H, napredovanje tako ni vprašljivo, bo pa vsaka zmaga še kako pomembna za nadaljevanje kvalifikacij. Tri najboljše reprezentance iz slovenske skupine se bodo združile s tremi iz skupine G, to bodo najverjetneje Finska, Francija in Madžarska. Reprezentance s seboj prenesejo izide iz prvega dela kvalifikacij, zato bosta prihajajoči tekmi že ključni za slovenske upe na preboj na SP 2027. Iz močne šesterice se bodo le trije prebili na mundial, zagotovo bi bilo zmage bolj smotrno in nenazadnje izvedljivo zbirati sedaj, v boju s finskimi ostrostrelci in širokim kadrom Francozov Sekulićevim adutom nedvomno ne bo lahko.