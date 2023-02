Rada imata žogo, a vesta, kako izkoristiti soigralce

Luka Dončić in Kyrie Irving sta dosegla svojo prvo skupno zmago v Dallasu. Gostitelji so se v ligi NBA izkazali z najboljšim metom za tri točke v tej sezoni. Dončić je dosegel 28 točk, 10 podaj in sedem skokov, Irving pa je prispeval 23 točk za zmago v teksaškem derbiju nad odpisani San Antonio s 142:116. San Antoniu so prizadejali 15. poraz po vrsti.

Z Dončićem in Irvingom, ki sta vodila napad, je Dallas tekmo končal z 52-odstotnim metom za tri točke. Hkrati pa so domači košarkarji dosegli največ točk v letošnji sezoni.

»Ljudje pravijo, da Luka in Kai potrebujeta žogo,« je dejal trener Jason Kidd. »No, prav tako vedo, kako izkoristiti soigralce, in njuni soigralci trenutno dosegajo rezultate.«

Šlo je za prvo izmed šestih tekem, ki jih bo Dallas odigral na domačem parketu v American Airlines Centru. Tekma se je začela z zamudo zaradi vlage na igrišču. Delavci so morali posušiti parket, ki je na nekaterih delih drsel.

V sredo je bila v tej dvorani tekma severnoameriške hokejske lige NHL med Dallasom in Chicagom, led pa je pod parketom in na ogrevanju so se pojavile težave.

Slovenski as Dončić je svoje opravil v prvih treh četrtinah, v zadnji četrtini pa trener Ljubljančana ni več poslal pod obroča.

Vlatko Cančar je iz tekme v tekmo pomembnejpi člen Denverja. FOTO: Sam Navarro/Usa Today Sports

Nastopil je tudi Vlatko Čančar z Denverjem. Koprčan je tekmo začel v prvi peterki ter v 26 minutah dosegel 10 točk, tri skoke in asistenco. Denver je v gosteh premagal Cleveland z izidom 115:109.

Denver je prišel do četrte zmage po vrsti in z razmerjem 42 zmag in 18 porazov vodi v razvrstitvi zahodne konference. Dallas ima na šestem mestu razpredelnice 32 zmag in 29 porazov.