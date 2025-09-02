Radivoj Korać, Juan Carlos Navarro in zdaj Luka Dončić?

Letošnje evropsko prvenstvo v košarki vsak dan prinese kakšno presenečenje, tako sta danes denimo že trepetala Grčija, ki je brez Giannisa Antetokounmpa na koncu klonila proti BiH, in Izrael, ki je komaj izvlekel zmago proti odpisani Belgiji. Konkurenca je zelo izenačena, v številnih statističnih prvinah pa na vrhu najdemo Luko Dončića.

Slovenski zvezdnik je po treh odigranih tekmah s povprečno 33 doseženimi točkami najboljši strelec eurobasketa, zaenkrat pa je na poti, da se pridruži zelo elitni druščini Radivoja Koraća in Juana Carlosa Navarra. Kaj imata skupnega v Somborju rojeni reprezentant Jugoslavije in odlični španski organizator igre?

Juan Carlos Navarro je bil dolga leta talisman španske reprezentance. Foto Delo

Doslej sta edina, ki sta na vseh tekmah posameznega evropskega prvenstva v povprečju zadela vsaj 10 prostih metov na tekmo. Korać je prvenstvo leta 1956 končal s 13,6 zadetimi prostimi meti na tekmo, Navarro je leta 2005 dosegal po 11,5 točke na tekmo s črte prostih metov.

Zdaj se jima lahko pridruži še Dončić, po treh tekmah je pred obema, v povprečju zadane po 14 prostih metov na tekmo. Glede na to, kakšen mojster izsiljevanja osebnih napak v raketi je Dončić, bi ta tempo lahko zadržal do konca prvenstva.