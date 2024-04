Radoslav Tedeschi

V nadaljevanju preberite:

Polomija košarkarske Cedevite Olimpije v tej sezoni je verjetno zgodovinska v obdobju samostojne Slovenije, čeprav bi se marsikdo lahko spotaknil ob oceno, češ, saj je nekoč izgubljala tudi na domačem terenu proti vaškim tekmecem.

Pred natanko desetimi leti je košarkarsko Olimpijo poskušal »zavzeti« Radoslav Nesterović s svojim še svetniškim sijem pri navijačih. S svojo ekipo in zamislimi ni prepričal takratnih voditeljev, ki so se počasi že izpeli in niso imeli več ne znanja ne moči, vpliva ali volje, da bi poskušali preobraziti klub in ga vnovič dvigniti na višjo raven delovanja in ustvarjanja.

Ob udrihanju nad neposrečeno športno politiko ali splošno vzdržnim konceptom, ki ga pravzaprav ni, velja upoštevati realnost: brez Cedevitinih milijonov bi bila kolikor toliko vrhunska košarka v Ljubljani na klubski ravni že zdavnaj le spomin.