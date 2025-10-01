  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Radović je pokazal pot, Blažič in DJ bosta skrbela za mir

    Miha Cerkvenik se je pred sezono vrnil v Stožice, kjer je igral že v mlajših kategorijah. Želi si izboljšati zlasti igro z žogo. Danes pravi test za Cedevito.
    Miha Cerkvenik si bo moral vidno vlogo v moštvu še izboriti, začel je obetavno. Foto Cedevita Olimpija
    Galerija
    Miha Cerkvenik si bo moral vidno vlogo v moštvu še izboriti, začel je obetavno. Foto Cedevita Olimpija
    Nejc Grilc
    1. 10. 2025 | 09:00
    1. 10. 2025 | 09:13
    7:24
    A+A-

    Otrok Olimpije se je vrnil v zmajevo gnezdo. Miha Cerkvenik je prvič dres ljubljanskega moštva oblekel že v kategoriji do 12 let, se nato prebil med člane, igralni čas pa poiskal v Novem mestu, kjer je v minuli sezoni napredoval med nosilce ekipe Krke in bil tudi njen tretji strelec z 12 točkami na tekmo v ligi ABA. Vmes je 201 cm visoki krilni igralec postal občasni slovenski reprezentant, selektor Aleksander Sekulić se mu je zahvalil šele v zadnjem rezu, nato se je vrnil v Stožice in takoj postal junak superpokalne zmage nad Krko z zadeto trojko v zadnjih sekundah tekme.

    V Stožicah najhitrejša ekipa španske lige

    Košarkarji Cedevite Olimpije bodo danes ob 18.30 začeli sezono v evropskem pokalu, za začetek na domačem parketu gostijo špansko Manreso. “Gre za ekipo, ki goji najhitrejšo košarko v španski ligi in na tekmo izvede največ protinapadov. Vseh 40 minut držijo visok ritem, imajo 12 igralcev, na katere računajo in več visokih centrov, ki radi tečejo. V obrambi bomo morali biti zelo pozorni,” opozarja trener Zvezdan Mitrović, ki je doslej le na tekmi s Trstom lahko računal na polno zasedbo.

    Tudi tokrat Olimpija ne bo v polni postavi, zaradi poškodbe pod košem manjka Luka Brajković, tekma z Manreso pa bo dober test dometa novincev v Stožicah, ki doslej ravni evropskega pokala še niso izkusili. V tej sezoni sicer Ljubljančane v EuroCupu čakajo še tekme z Arisom, Bahčešehirjem, Hapoelom iz Jeruzalema, Klaipedo, Slaskom iz Vroclava in starimi znanci Clujem, Hamburgom in Benetkami.

    Za vami je naporno poletje, najprej priprave z reprezentanco, nato ste se pridružili novi ekipi v Ljubljani. Kako bi ga ocenili?

    Bilo je kar v redu. S pripravami smo začeli že zelo zgodaj, pred skoraj dvema mesecema na Rogli. Ta prvi del priprav sem opravil, na koncu pa žal nisem odpotoval z ekipo na prvenstvo, vendar je bila to vseeno lepa izkušnja. Zdaj sem že nekaj časa tukaj v Ljubljani, dobro smo se ujeli s fanti. Lepo so me sprejeli, počutim se dobro in mislim, da bo nova sezona odlična.

    Kaj ste odnesli od reprezentančnega poletja? Mesec dni ste trenirali s kakovostno ekipo, tudi z Luko Dončićem.

    Kot mlad igralec odneseš veliko lepih spominov, izkušenj in dobrih stvari, ki bodo prišle prav v novi sezoni. Veliko se naučiš, opazuješ starejše, si pozoren, še posebej, ko v reprezentanco pride Luka. Od njega se lahko največ naučiš, ves čas ga opazujem, kaj dela na parketu, kako igra. Veliko stvari je bilo, veliko lepih izkušenj. Škoda za evropsko prvenstvo, da mi ni uspelo biti del dvanajsterice, ki je odpotovala na prvenstvo, a bo tudi za to še čas in priložnost.

    FOTO: Cedevita Olimpija
    FOTO: Cedevita Olimpija

    Kako ste spremljali nastope Slovenije na EP?

    Bil sem največji navijač reprezentance, zelo sem ji privoščil uspeh. Navijal sem, žal mi je bilo zaradi tekme z Nemčijo, vendar mislim, da so lahko vsi ponosni na to, kar so naredili vsi skupaj za Slovenijo, na način, kako so igrali, in kako so nas predstavljali. Bilo je dobro prvenstvo.

    V tej sezoni boste znova nosili dres Cedevite Olimpije. Kako se je bilo vrniti domov? Gre za karierni korak naprej, raven tekmovanja bo višnja.

    Zagotovo je raven višja, a vem, kaj lahko pričakujem. Doma sem, dobro se počutim tukaj, nekako vem, kaj se od mene pričakuje.

    Kaj pa strokovni štab in soigralci pričakujejo od tebe, kakšna vloga te čaka v moštvu?

    Predvsem, da dajem vse od sebe, da na parket prinesem dodatno energijo, se borim in da kakovostno igram v obrambi. Potem bodo tudi druge stvari prišle same od sebi, tudi rezultat.

    Kot Rok Radović pred vami, torej. Na katerem področju pa ste storili največji korak naprej, kje še želite napredovati?

    Zagotovo imam največ rezerv v igri z žogo v napadu. Veliko delamo na tem, cela ekipa želi napredovati. Mislim, da sem storil korak naprej, seveda pa bodo štele tekme in tisto, kar bomo pokazali na igrišču.

    Kako je sodelovati s trenerjem Zvezdanom Mitrovićem? Je eden tistih, ki zna potisniti mladega igralca v ospredje.

    Zaenkrat je sodelovanje zelo dobro. Strog trener je, od vsakega posameznika želi maksimum, kar je prav, in ne popušča pri podrobnostih. Zame je za zdaj res odličen trener.

    Nekaj časa ste že preživeli z ekipo, odigrali ste prve tekme, tudi že osvojili lovoriko po zaslugi vaše trojke v superpokalu proti Krki. Kakšno Cedevito Olimpijo si lahko obetamo v novi sezoni?

    Smo mlado moštvo, kar mora biti naša prednost. Zelo dobro smo se ujeli, smo povezani in če bomo to mladostno energijo prenesli na igrišče, ob tem pa izkoristili izkušnje veteranov, ki jih imata Jaka Blažič ali pa DJ Stewart, lahko ta mešanica na parketu prinese veliko dobrega in dober rezultat.

    Liga ABA bo v novi sezoni drugačna, so vam spremembe všeč?

    Vse bo povsem novo, nihče ne ve, kaj od novega sistema pričakovati. Videli bomo, kako bo vse skupaj delovalo. Za zdaj sistem poznamo le na papirju, lahko bomo povedali kaj več šele, ko bomo odigrali nekaj tekem. Upam, da bo v redu in da bo vsem ekipam ustrezal.

    FOTO: Cedevita Olimpija
    FOTO: Cedevita Olimpija

    Letos vas čaka oster ritem igranja na dveh frontah, z veliko potovanji v evropskem pokalu. V minuli sezoni je bil v nekaterih obdobjih ritem Olimpije res hud. Kako se pripravljate na to spremembo?

    To je delo profesionalnega košarkarja in je zato potovanja potrebno sprejeti. Ne bo lahko, daleč od tega. Če se dobro pripravimo in ker smo potovanj že navajeni, nam bo lažje, predvsem pa se z njimi ne smemo obremenjevati.

    S čim bi bili ob koncu sezone zadovoljni?

    Ne upam si ničesar napovedovati, ker je to še daleč. Superpokal je za nami, zdaj že gledamo k naslednji tekmi, k začetku evropskega pokala, potem bo kmalu na vrsti liga ABA. Iz tekme v tekmo želimo napredovati in rasti. Zdaj bi bilo nesmiselno govoriti o ciljih za konec sezone, veliko bo odvisno od tega, kako se bomo na igrišču ujeli.

    image_alt
    Najstnik navdušil z zabijanjem, lahko bi bil MVP, osupnil je tudi trener

    Šport  |  Košarka
    Cedevita Olimpija

    Zmaji evropsko sezono odpirajo proti favoritom; Nikolić: Veliko novih obrazov

    V sredo bodo košarkarji Cedevite začeli tekmovanje v evropskem pokalu, tekmec v Stožicah bo močna ekipa Manrese. Trener Mitrović: Potrebujemo čas.
    29. 9. 2025 | 18:04
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Cedevita Olimpija

    Najstnik navdušil z zabijanjem, lahko bi bil MVP, osupnil je tudi trener

    Ob zmagi v slovenskem superpokalu nad Krko z 78:76 je navdušil šele 17-letni košarkar Cedevite Olimpije Maks Ciperle, ki je dosegel 12 točk.
    24. 9. 2025 | 16:40
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Drama na Polzeli

    Cerkvenik potrdil zakon bivšega, Olimpiji superpokal

    Na Polzeli so Ljubljančani v zadnji četrtini strli odpor Krke in šestič zapored osvojili prvo lovoriko. Najboljši igralec Gibson, junaka Ciperle in Cerkvenik.
    23. 9. 2025 | 22:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji minister

    Hojs potrdil, sumijo ga posredovanja informacij Kavaškemu klanu

    Preiskava pod vodstvom posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva je pri Alešu Hojsu potekala od 6. ure zjutraj.
    30. 9. 2025 | 10:17
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Študijsko leto

    Študenti prihajajo in se nastanijo tudi v kleti

    Prag fakultet bo jutri prestopilo 15.367 bruck in brucev, skupno pa je v skupno 402 študijska programa vpisanih skoraj 65.000 študentk in študentov.
    Špela Kuralt 30. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Analiza eseja

    Žižek: Kot je Kristusova smrt opravičevala preganjanje, tako Kirkova smrt Trumpa

    Slovenski filozof na podlagi Trumpovega govora razkriva, zakaj brutalna politika za svoj obstoj potrebuje nedolžno žrtev in kako padec mask uničuje dialog.
    Žan Urbanija 30. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Pacienti morajo dobiti potrebne, ne pa želene storitve

    Gostje okrogle mize so razpravljali o učinkovitosti v zdravstvu ter kako jo povečati.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2025 | 12:14
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Poslovna konferenca Zdravje 2025

    Izziv zdravstva je zagotavljanje rasti virov financiranja

    Petra Došenović Bonča o diagnozi zdravstvenega sistema in o tem, kako ukrepati, predno bo prepozno.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 10. 2025 | 10:38
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Poslovna konferenca Zdravje 2025

    Kakšen je zdravstveni sistem nove generacije?

    Družba Delo mediji večmesečno poslovno kampanjo zaokrožuje z razpravami o priložnostih za izboljšave delovanja zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 1. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Zdravstvo v primežu silosnega razmišljanja

    Zdravstvo, zlasti javno še zdaleč ni nebodigatreba, saj med drugim omogoča solidaren dostop do zdravnika.
    Petra Došenović Bonča 1. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več

    Miha CerkvenikCedevita Olimpijaevropski pokalBaxi ManresaJaka BlažičpogovorLiga AbaintervjuStožice

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Nepal

    Včeraj hči, danes boginja

    Dve leti in osem mesecev stara Aryatara Shakya je nadomestila prejšnjo kumari, ki po puberteti izgubi status žive boginje in postane običajna smrtnica.
    1. 10. 2025 | 12:40
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vesolje

    Kompleksna kemija na luni Enkelad: Esa načrtuje sondo za pristanek

    Iz razpok blizu južnega pola lune Enkelad bruhajo curki vode, v okolico se tako razširijo ledeni kristali.
    1. 10. 2025 | 12:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (1. 10.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović, Dejan Mijović 1. 10. 2025 | 12:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Pacienti morajo dobiti potrebne, ne pa želene storitve

    Gostje okrogle mize so razpravljali o učinkovitosti v zdravstvu ter kako jo povečati.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2025 | 12:14
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Ljubljana bo gostila evropsko kolesarsko prvenstvo leta 2026, termin je neugoden

    Zdaj je tudi uradno: Slovenija bo gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Maruša Tereza Šerkezi vrhunsko začela letošnje prvenstvo v Franciji.
    Matic Rupnik 1. 10. 2025 | 11:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (1. 10.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović, Dejan Mijović 1. 10. 2025 | 12:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Pacienti morajo dobiti potrebne, ne pa želene storitve

    Gostje okrogle mize so razpravljali o učinkovitosti v zdravstvu ter kako jo povečati.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2025 | 12:14
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Ljubljana bo gostila evropsko kolesarsko prvenstvo leta 2026, termin je neugoden

    Zdaj je tudi uradno: Slovenija bo gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Maruša Tereza Šerkezi vrhunsko začela letošnje prvenstvo v Franciji.
    Matic Rupnik 1. 10. 2025 | 11:47
    Preberite več
