Radović je pokazal pot, Blažič in DJ bosta skrbela za mir

Otrok Olimpije se je vrnil v zmajevo gnezdo. Miha Cerkvenik je prvič dres ljubljanskega moštva oblekel že v kategoriji do 12 let, se nato prebil med člane, igralni čas pa poiskal v Novem mestu, kjer je v minuli sezoni napredoval med nosilce ekipe Krke in bil tudi njen tretji strelec z 12 točkami na tekmo v ligi ABA. Vmes je 201 cm visoki krilni igralec postal občasni slovenski reprezentant, selektor Aleksander Sekulić se mu je zahvalil šele v zadnjem rezu, nato se je vrnil v Stožice in takoj postal junak superpokalne zmage nad Krko z zadeto trojko v zadnjih sekundah tekme.

V Stožicah najhitrejša ekipa španske lige Košarkarji Cedevite Olimpije bodo danes ob 18.30 začeli sezono v evropskem pokalu, za začetek na domačem parketu gostijo špansko Manreso. “Gre za ekipo, ki goji najhitrejšo košarko v španski ligi in na tekmo izvede največ protinapadov. Vseh 40 minut držijo visok ritem, imajo 12 igralcev, na katere računajo in več visokih centrov, ki radi tečejo. V obrambi bomo morali biti zelo pozorni,” opozarja trener Zvezdan Mitrović, ki je doslej le na tekmi s Trstom lahko računal na polno zasedbo. Tudi tokrat Olimpija ne bo v polni postavi, zaradi poškodbe pod košem manjka Luka Brajković, tekma z Manreso pa bo dober test dometa novincev v Stožicah, ki doslej ravni evropskega pokala še niso izkusili. V tej sezoni sicer Ljubljančane v EuroCupu čakajo še tekme z Arisom, Bahčešehirjem, Hapoelom iz Jeruzalema, Klaipedo, Slaskom iz Vroclava in starimi znanci Clujem, Hamburgom in Benetkami.

Za vami je naporno poletje, najprej priprave z reprezentanco, nato ste se pridružili novi ekipi v Ljubljani. Kako bi ga ocenili?

Bilo je kar v redu. S pripravami smo začeli že zelo zgodaj, pred skoraj dvema mesecema na Rogli. Ta prvi del priprav sem opravil, na koncu pa žal nisem odpotoval z ekipo na prvenstvo, vendar je bila to vseeno lepa izkušnja. Zdaj sem že nekaj časa tukaj v Ljubljani, dobro smo se ujeli s fanti. Lepo so me sprejeli, počutim se dobro in mislim, da bo nova sezona odlična.

Kaj ste odnesli od reprezentančnega poletja? Mesec dni ste trenirali s kakovostno ekipo, tudi z Luko Dončićem.

Kot mlad igralec odneseš veliko lepih spominov, izkušenj in dobrih stvari, ki bodo prišle prav v novi sezoni. Veliko se naučiš, opazuješ starejše, si pozoren, še posebej, ko v reprezentanco pride Luka. Od njega se lahko največ naučiš, ves čas ga opazujem, kaj dela na parketu, kako igra. Veliko stvari je bilo, veliko lepih izkušenj. Škoda za evropsko prvenstvo, da mi ni uspelo biti del dvanajsterice, ki je odpotovala na prvenstvo, a bo tudi za to še čas in priložnost.

Kako ste spremljali nastope Slovenije na EP?

Bil sem največji navijač reprezentance, zelo sem ji privoščil uspeh. Navijal sem, žal mi je bilo zaradi tekme z Nemčijo, vendar mislim, da so lahko vsi ponosni na to, kar so naredili vsi skupaj za Slovenijo, na način, kako so igrali, in kako so nas predstavljali. Bilo je dobro prvenstvo.

V tej sezoni boste znova nosili dres Cedevite Olimpije. Kako se je bilo vrniti domov? Gre za karierni korak naprej, raven tekmovanja bo višnja.

Zagotovo je raven višja, a vem, kaj lahko pričakujem. Doma sem, dobro se počutim tukaj, nekako vem, kaj se od mene pričakuje.

Kaj pa strokovni štab in soigralci pričakujejo od tebe, kakšna vloga te čaka v moštvu?

Predvsem, da dajem vse od sebe, da na parket prinesem dodatno energijo, se borim in da kakovostno igram v obrambi. Potem bodo tudi druge stvari prišle same od sebi, tudi rezultat.

Kot Rok Radović pred vami, torej. Na katerem področju pa ste storili največji korak naprej, kje še želite napredovati?

Zagotovo imam največ rezerv v igri z žogo v napadu. Veliko delamo na tem, cela ekipa želi napredovati. Mislim, da sem storil korak naprej, seveda pa bodo štele tekme in tisto, kar bomo pokazali na igrišču.

Kako je sodelovati s trenerjem Zvezdanom Mitrovićem? Je eden tistih, ki zna potisniti mladega igralca v ospredje.

Zaenkrat je sodelovanje zelo dobro. Strog trener je, od vsakega posameznika želi maksimum, kar je prav, in ne popušča pri podrobnostih. Zame je za zdaj res odličen trener.

Nekaj časa ste že preživeli z ekipo, odigrali ste prve tekme, tudi že osvojili lovoriko po zaslugi vaše trojke v superpokalu proti Krki. Kakšno Cedevito Olimpijo si lahko obetamo v novi sezoni?

Smo mlado moštvo, kar mora biti naša prednost. Zelo dobro smo se ujeli, smo povezani in če bomo to mladostno energijo prenesli na igrišče, ob tem pa izkoristili izkušnje veteranov, ki jih imata Jaka Blažič ali pa DJ Stewart, lahko ta mešanica na parketu prinese veliko dobrega in dober rezultat.

Liga ABA bo v novi sezoni drugačna, so vam spremembe všeč?

Vse bo povsem novo, nihče ne ve, kaj od novega sistema pričakovati. Videli bomo, kako bo vse skupaj delovalo. Za zdaj sistem poznamo le na papirju, lahko bomo povedali kaj več šele, ko bomo odigrali nekaj tekem. Upam, da bo v redu in da bo vsem ekipam ustrezal.

Letos vas čaka oster ritem igranja na dveh frontah, z veliko potovanji v evropskem pokalu. V minuli sezoni je bil v nekaterih obdobjih ritem Olimpije res hud. Kako se pripravljate na to spremembo?

To je delo profesionalnega košarkarja in je zato potovanja potrebno sprejeti. Ne bo lahko, daleč od tega. Če se dobro pripravimo in ker smo potovanj že navajeni, nam bo lažje, predvsem pa se z njimi ne smemo obremenjevati.

S čim bi bili ob koncu sezone zadovoljni?

Ne upam si ničesar napovedovati, ker je to še daleč. Superpokal je za nami, zdaj že gledamo k naslednji tekmi, k začetku evropskega pokala, potem bo kmalu na vrsti liga ABA. Iz tekme v tekmo želimo napredovati in rasti. Zdaj bi bilo nesmiselno govoriti o ciljih za konec sezone, veliko bo odvisno od tega, kako se bomo na igrišču ujeli.