Rasna revolucija na športnem parketu

Milwaukee Bucks je bojkotiral tekmo proti Orlando Magic.

Moštvi iz Los Angelesa sta se zavzeli za predčasen konec sezone.

Temnopolti zvezdniki so gonilo športnega posla v ZDA.

Nekateri v ZDA še vedno menijo, da bodo s policijsko silo rešili vse. FOTO: Nathan Howard/AFP



Pomembnejše zadeve

Japonka Naomi Osaka temnopoltega haitskega očeta je podprla bojkot, a bo tudi ona danes spet na igrišču. FOTO: Jose Jordan/AFP

- Ekipi Los Angeles Lakers s prvim zvezdnikom svetovne košarkein Los Angeles Clippers, ki se v prvem krogu končnice lige NBA merijo z Dallas Maverickssta glasovali za predčasen konec sezone. Razlog: protest proti rasizmu in policijskemu nasilju nad temnopoltimi v ZDA. Toda nato je vendarle novi sestanek, sinoči po srednjeevropskem času, prinesel odločitev igralcev o nadaljevanju sezone, le tri včerajšnje tekme so morali prestaviti.Velika tekmeca za naslov prvaka lige NBA sta izrazila željo, da se sezona v znak protesta predčasno konča, poročajo ameriški mediji, preostalih enajst ekip je glasovalo za dokončanje sezone. Do sredinega izrednega sestanka vseh klubov in vodstva lige NBA je prišlo po bojkotu Mulwaukee Bucks, ki so napovedali, da ne bodo odigrali tekme proti Orlando Magic.Razprave o tem, kaj storiti, so se nadaljevale v četrtek.Temnopolti igralci sicer tvorijovečinsko jedro ameriškega poklicnega športa, tistega v košarkarski ligi NBA, v ligi ameriškega nogometa NFL, tudi bejzbol v MLB je odmeven. Temnopoltim športnikom je zaradi policijskega nasilja prekipelo, vodstvo lige NBA je preložilo tri tekme končnice, potem ko igralci Milwaukee Bucks, najuspešnejšega moštva v rednem delu sezone, niso hoteli odigrati dvoboja playoffa proti ekipi Orlando Magic.Tudi košarkarji Orlanda so štiri minute pred previdenim začetkom obračuna odšli v slačilnico. »Kljub močnim pozivom k spremembam ni bilo nobenega ukrepa, zato ne moremo igrati košarke,« je bilo sporočilo Milwaukeeja. Odpovedani sta bili tudi tekmi Oklahoma City Thunder - Houston Rockets in Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers. »Zahtevamo spremembe, dovolj nam je tega,« je svoj glas pridodal zvezdnik Los Angeles LakersLeBron JamesMilwaukee Bucks je zahteval, da se sestane državni kongres Wisconsina,je bil sedemkrat v hrbet ustreljen v mestu Kenosha prav v zvezni državi Wisconsin, in takoj ukrepa proti policijski surovosti ter sprejme reforme kazenskega sistema. Guverner Wisconsinaje v odgovoru navrgel, da se popolnoma strinja z omenjenim. Usoda končnice lige NBA je vendarle kljub včerajšnjemu dogovoru še naprej tnegotova, ekipi Los Angeles Lakers in Los Angeles Clippers, ta se v prvem krogu meri z Dallas Mavericks Luke Dončića, sta v znamenje protesta glasno zahtevali predčasen konec sezone.Tudi teniški masters v New Yorku so ustavili, temnopolta Japonkapa je ob odpovedi nadaljevanja igranja tvitnila: »Kot temnopolta čutim, da obstajajo pomembnejše zadeve. Te potrebujejo takojšnjo pozornost in osredotočenost nanje, kot pa to, da me nekdo gleda, kako igram tenis.«In resnično sta potrebni takojšnja akcija in zasuk. Miselno se zadeve teoretično ne bodo spremenile še kakšno stoletje, če se sploh bodo, ko je v ZDA skoraj vsak temnopolti že morebiten osumljenec za kriminalno dejanje. Poleg tega pa je v nemirih v Kenoshi po ustrelitviJacoba Blaka belopolti skrajnež s polavtomatsko puško mirno prešel policijsko barikado in ustrelil dva protestnika. Podpora temnopoltim svetovnega prvaka v formuli 1je zelo odmevna, a Britanec pri vsem deluje tudi zelo licemersko.