Razigranega Dončića ne bi ustavil niti tornado, kaj šele razglašeni volkovi

Po le nekaj minutah pete tekme je bilo občinstvu v Target Centru v Minnesoti jasno, da domača ekipa nima nikakršnih možnosti, uživali so v predstavi drugačne vrste. Luka Dončić se je na parketu poigraval s tekmeci, v koš so trojke letele z vseh strani in še pred polčasom je Dallas vodil že za 30 točk. O zmagi s 124:103 niti za trenutek ni bilo dvoma in Luka se je z malim pivom v roki s soigralci razveselil prve uvrstitve v veliki finale. Zdaj se začenja zares, proti Bostonu bo v igri šampionski prstan.

Besni pogledi Dončića po koncu četrte tekme bi morali v Minneapolisu prižgati alarm. Luka ne potrebuje veliko, da se v njem prebudi zmaj, mrk obraz ob prihodu z letala pa Minnesoti ni napovedoval nič dobrega. Dve trojki s korakom nazaj, vrtiljak v raketi in kot bi trenil, je bil Dončić pri 20 točkah. Nato je slovenski zvezdnik začel otresati z jezikom.

»Kdo je zdaj jokica?« je zabrusil v smeri VIP-sedežev in že do polčasa je Dallas razblinil vse dvome o zmagovalcu. Znova je Luka na odločilni tekmi pokazal svoj najboljši obraz: v 36 minutah na parketu je zbral prav toliko točk iz le 22 metov, za tri je metal 60-odstotno (6/10), deset skokov in pet asistenc je bilo le še pika na i. Ko je opravil svoje, je krmilo prepustil Kyrieju Irvingu (36 točk) in Kai je barko varno pripeljal do finala lige NBA.