Razigrani Cedeviti Olimpiji pripada mesto med favoriti

Vodstvo Cedevite Olimpije si boljšega vstopa v sezono 2025/26 ni moglo zamisliti. Raznovrstni trener Zvezdan Mitrović navdušuje s prilagodljivostjo, po letu dni dela v Ljubljani je moštvo selekcioniral po svojem okusu, v sodelovanju s športnim direktorjem Checujem Mulerom sta v Ljubljano pripeljala prave okrepitve. Ne zvezdniških, kot smo jih v Stožicah gledali lani, temveč karakterno zrele in bojevite igralce, ki se med seboj dobro dopolnjujejo. Po zmagi z 99:84 v Beogradu nad Hapoelom iz Jeruzalema, enim od favoritov tekmovanja, sodi ljubljanska Olimpija zdaj v krog favoritov vsaj za polfinale evropskega pokala.

»Vsaka tekma je tudi zame majhna neznanka, le eno pripravljalno tekmo smo odigrali v polni postavi, tudi jaz ne vem, kaj pričakovati in kakšen bo odziv igralcev,« je po uvodni zmagi nad Manreso v Stožicah prejšnji teden ostal previden Mitrović. Sledila je vrhunska predstava za uvod v ligo ABA, ki je mlado moštvo Mege pustila brez sape, jeruzalemski Hapoel je v evropskem tekmovanju predstavljal pravi izziv in test forme ter šampionskega karakterja moštva. Izraelci, ki zaradi dogajanja v domovini (in predvsem v Gazi) gostujejo po celi Evropi, so se z Olimpijo pomerili v dvorani Ranka Žeravice v Beogradu, kjer je bil teren bolj »domač« za košarkarje v zelenih dresih.