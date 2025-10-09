  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Košarka

    Razigrani Cedeviti Olimpiji pripada mesto med favoriti

    Z zmago nad Hapoelom iz Jeruzalema 99:84 Cedevita Olimpija potrdila visoke ambicije. Širok nabor igralcev glavni adut Ljubljančanov.
    DJ Stewart je bil zanesljiv pri metu iz igre in gonilna sila Ljubljančanov v Beogradu. Foto Cedevita Olimpija
    Galerija
    DJ Stewart je bil zanesljiv pri metu iz igre in gonilna sila Ljubljančanov v Beogradu. Foto Cedevita Olimpija
    Nejc Grilc
    9. 10. 2025 | 09:20
    9. 10. 2025 | 09:20
    4:01
    A+A-

    V nadaljevanju:

    Vodstvo Cedevite Olimpije si boljšega vstopa v sezono 2025/26 ni moglo zamisliti. Raznovrstni trener Zvezdan Mitrović navdušuje s prilagodljivostjo, po letu dni dela v Ljubljani je moštvo selekcioniral po svojem okusu, v sodelovanju s športnim direktorjem Checujem Mulerom sta v Ljubljano pripeljala prave okrepitve. Ne zvezdniških, kot smo jih v Stožicah gledali lani, temveč karakterno zrele in bojevite igralce, ki se med seboj dobro dopolnjujejo. Po zmagi z 99:84 v Beogradu nad Hapoelom iz Jeruzalema, enim od favoritov tekmovanja, sodi ljubljanska Olimpija zdaj v krog favoritov vsaj za polfinale evropskega pokala.

    »Vsaka tekma je tudi zame majhna neznanka, le eno pripravljalno tekmo smo odigrali v polni postavi, tudi jaz ne vem, kaj pričakovati in kakšen bo odziv igralcev,« je po uvodni zmagi nad Manreso v Stožicah prejšnji teden ostal previden Mitrović. Sledila je vrhunska predstava za uvod v ligo ABA, ki je mlado moštvo Mege pustila brez sape, jeruzalemski Hapoel je v evropskem tekmovanju predstavljal pravi izziv in test forme ter šampionskega karakterja moštva. Izraelci, ki zaradi dogajanja v domovini (in predvsem v Gazi) gostujejo po celi Evropi, so se z Olimpijo pomerili v dvorani Ranka Žeravice v Beogradu, kjer je bil teren bolj »domač« za košarkarje v zelenih dresih.

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Evropski pokal

    Sanjski štart sezone Cedevite Olimpije se nadaljuje (VIDEO)

    Po osvojenem domačem superpokalu ter zmagah na uvodu evropskega pokala in lige ABA so Ljubljančani v Beogradu po preobratu premagali tudi Hapoel Jeruzalem.
    8. 10. 2025 | 22:25
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    LeBron James postregel z marketinško potegavščino

    Vse skupaj je bila le poteza njegove službe za odnose z javnostmi ob oznanitvi sodelovanja z vodilno blagovno znamko konjaka.
    7. 10. 2025 | 19:12
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    The Decision 2

    LeBron James napovedal odločitev vseh odločitev

    Prva t. i. Odločitev je padla pred 15 leti, ko je LeBron dres Clevelanda zamenjal za dres ekipe Miami Heat.
    Luka Škoda 7. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga ABA

    Znosen poraz Dolenjcev pri favoritu

    V uvodnem koluz regionalnega košarkarskega tekmovanja je bil po zanimivi tekmi Partizan le premočan za Krko.
    6. 10. 2025 | 21:27
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Zgodba o Miikki Muurinenu

    Partizan ujel mladega kapitalca, ki zna šokirati tudi zunaj igrišča

    Finski čudežni deček Miikka Muurinen, najboljši mladi košarkar EP, si je že kot otrok želel igrati v Srbiji. Hvali ga tudi Obradović. Prvič danes proti Krki.
    Miha Šimnovec 6. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga ABA

    Razigrana Olimpija nasula Beograjčanom 117 točk

    Košarkarji Cedevite Olimpije so na prvi tekmi lige ABA visoko premagali Mego. Cerkvenik in Gibson po 17 točk.
    5. 10. 2025 | 19:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec kariere

    Ganljivo slovo: S slovenskim državljanstvom sem dobila življenjsko darilo

    Večkratna državna prvakinja v kolesarstvu Eugenia Bujak je s težkim srcem sklenila svojo športno pot.
    8. 10. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Jesen v Italiji

    Pogačar svetovnemu prvaku: Že jaz sem star, kako je šele tebi?

    Tadej Pogačar je v vrhunski formi pred zadnjo dirko sezone v Lombardiji. Na zmagovalnem odru v Vareseju je nasmejal tudi Juliana Alaphilippa.
    Nejc Grilc 8. 10. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slikaj račun, osvoji nagrado!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Marketplace Štajerska: digitalna vstopnica v svet lokalnih doživetij

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Več iz teme

    Cedevita Olimpijaevropski pokalLiga AbaZvezdan MitrovićkošarkaAleksej NikolićDJ Stewart

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pasti visokogorja

    Tragedije v gorah: tanka meja med življenjem in smrtjo

    Letos rekordno število smrtnih žrtev – v 574 gorskih nesrečah je umrlo 46 ljudi. Gorski reševalci znova pozivajo: Premislite, kdaj, zakaj in kako v hribe.
    Tina Horvat 9. 10. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Književnost

    Kdo bo dobitnik nobelove nagrade za literaturo?

    Strokovnjaki napovedujejo, da je velika verjetnost, da bo nagrado prejel evropski pisatelj iz anglosaksonskega, nemškega ali francoskega jezikovnega prostora.
    9. 10. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Objavila video

    Dolly Parton: Nisem še mrtva

    Zvezdnica country glasbe je zanikala govorice o slabem zdravju, ki jih je razširila njena sestra s pozivom oboževalcem, naj molijo za pevko.
    9. 10. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    WRC

    Dvakratni svetovni prvak v reliju naznanil presenetljiv konec kariere

    Finec Kalle Rovanperä bo po letošnji sezoni sklenil športno pot v svetovnem prvenstvu v reliju. V motošportu ga pri le 25 letih čakajo drugi izzivi.
    Matic Rupnik 9. 10. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Predlog zakona

    V Italiji za nošenje burke do 3000 evrov kazni

    Vladajoča italijanska politična stranka Bratje Italije je predlagala zakon, ki prepoveduje popolno zakrivanje telesa in obraza.
    9. 10. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Objavila video

    Dolly Parton: Nisem še mrtva

    Zvezdnica country glasbe je zanikala govorice o slabem zdravju, ki jih je razširila njena sestra s pozivom oboževalcem, naj molijo za pevko.
    9. 10. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    WRC

    Dvakratni svetovni prvak v reliju naznanil presenetljiv konec kariere

    Finec Kalle Rovanperä bo po letošnji sezoni sklenil športno pot v svetovnem prvenstvu v reliju. V motošportu ga pri le 25 letih čakajo drugi izzivi.
    Matic Rupnik 9. 10. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Predlog zakona

    V Italiji za nošenje burke do 3000 evrov kazni

    Vladajoča italijanska politična stranka Bratje Italije je predlagala zakon, ki prepoveduje popolno zakrivanje telesa in obraza.
    9. 10. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Boljše zeljne solate še niste jedli

    Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru.
    Odprta kuhinja 7. 10. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bančništvo

    Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice ob polletju 2025 z rastjo prihodkov in dobička

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 14:02
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo