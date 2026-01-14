  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Razigranega LeBrona Jamesa niso ustavili, Dončić se je zabaval

    Los Angeles Lakers so po treh zaporednih porazih visoko slavili v domači areni, v kateri so premagali Atlanta Hawks s 141:116. Blestel je LeBron James.
    Luka Dončić je zbral 27 točk in 12 podaj. FOTO: Kiyoshi Mio/Imagn Images via Reuters Connect
    Luka Dončić je zbral 27 točk in 12 podaj. FOTO: Kiyoshi Mio/Imagn Images via Reuters Connect
    T. E., STA
    14. 1. 2026 | 07:26
    14. 1. 2026 | 09:43
    2:33
    Košarkarji Los Angeles Lakers so po treh zaporednih porazih v severnoameriški ligi NBA spet okusili slast zmage, potem ko so v domači dvorani s 141:116 visoko premagali Atlanta Hawks. Prvi strelec domače ekipe je bil LeBron James z 31 točkami, slovenski as Luka Dončić jih je k zmagi dodal 27.

    Sezona se je obrnila na glavo, sodniki so se poigrali z Dončićem

    Enainštiridesetletni James, ki je prvič v svoji 23. sezoni prvenstva NBA odigral dve tekmi v dveh dneh, je ob desetih podajah in devetih skokih le za en skok zgrešil trojni dvojček. Dončić, ki je blestel v prvem polčasu, pa je tekmo končal z 12 podajami in s petimi skoki, izgubil pa je tudi sedem žog za Jezernike, ki so si v začetku drugega polčasa priigrali 32 točk prednosti.

    »Danes je bilo zelo zabavno. Odlično smo si delili žogo, dobro je krožila in zadevali smo mete,« je dejal Dončić po tekmi. Šestindvajsetletni Slovenec, ki je igral kljub bolečinam v dimljah, je zadel trojke v treh zaporednih napadih in domačo ekipo v drugi četrtini popeljal do niza 17:0.

    »Kar se mene tiče, si vedno želim igrati. Seveda se nisem počutil stoodstotno, ampak v glavi si vedno želim igrati,« je o poškodbi priznal Dončić in dodal, da je malo poslabšal zdravstveno stanje. »Malo huje je kot po tekmi proti Sacramentu, ampak bom v redu.«

    Jake LaRavia in Deandre Ayton sta za Lakers k zmagi dodala vsak po 17 točk. V ekipo Jezernikov se je po sedmih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe vrnil Rui Hachimura in ob manjši minutaži dosegel sedem točk.

    Pri gostih, ki so po treh zaporednih zmagah doživeli prvi poraz, je Nickeil Alexander-Walker dosegel 26 točk, CJ McCollum pa 25. Naslednja tekma Lakers čaka v noči na petek, ko bodo prav tako v domači dvorani gostili Charlotte.

