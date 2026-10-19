Razkritje iz ZDA, do konca desetletja Luka Dončić in drugi asi tudi v Mehiki

Ciudad de México bi lahko kmalu postal prizorišče enega največjih športnih mejnikov v svoji zgodovini. Iz Združenih držav Amerike prihajajo vse glasnejše napovedi, da vodstvo lige NBA resno proučuje možnost, da bi glavno mesto Mehike že v sezoni 2028/29 imelo svojo franšizo v okviru načrtovane širitve tekmovanja.

Informacijo je razkril medijski velikan ESPN, ki je poročal, da se je skupina vlagateljev iz Ciudad de Méxica že povezala s finančno svetovalno družbo PJT Partners, ki vodi postopke širitve za ligo NBA. Predloženi načrt ne predvideva le ustanovitve novega kluba, temveč tudi obsežno gradnjo sodobnega športnega središča z najsodobnejšo dvorano v središču mesta.

Projekt je že prejel prvotno odobritev svetovalcev, kar potrjuje izjemen komercialni in strateški interes za širitev lige izven meja ZDA in Kanade. Liga NBA sicer že od sezone 2004/05 vztraja pri formatu s 30 klubi. Ob tem velja poudariti, da je komisar lige Adam Silver že večkrat javno podprl zamisel o trajnem prevzemu mehiškega trga.

Čeprav sta bili v prvem načrtu za pridobitev dveh novih franšiz tradicionalno predvideni Las Vegas in Seattle – slednji z načrtovano oživitev kultne ekipe SuperSonics –, so se razmere na trgu očitno spremenile. Finančne ponudbe vlagateljev iz Seattla po zadnjih informacijah niso povsem izpolnile visokih pričakovanj vodstva lige, kar odpira vrata mehiški kandidaturi.