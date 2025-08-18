Razkrivamo načrte Luke Dončića in slovenske vrste

Slovenska izbrana vrsta s prvim zvezdnikom Luko Dončićem na čelu bo skupinski del turnirja, ki se bo začel 27. avgusta, odigrala v poljskih Katovicah. Njeni tekmeci v skupini D bodo po vrsti Poljska, Francija Belgija, Islandija in Izrael.

Prvenstvo stare celine gostijo Ciper, Poljska, Finska in Latvija, zaključilo pa se bo 14. septembra s finalom v Rigi.

Luka Dončić se postopoma pripravlja na vodenje nacionalnega moštva na parketu. Njegov šov v prvi četrtini pripravljalne tekme z Latvijo je pokazal razsežnosti potenciala slovenske reprezentance, ko osrednja figura igra na tako visoki ravni: z agresivno obrambo je kradel žoge in zaustavljal napade, podaje prek celega igrišča so druga za drugo našle odprte soigralce pri metih za tri ali polaganjih pod košem, trojke po koraku nazaj so neustavljive že za atletske branilce v ZDA, kaj šele za igralce, ki si kruh služijo v Evropi.

je v obsežnem intervjuju med drugim povedal: »Kolajne ne moremo napovedovati, bomo pa šli na prvenstvo zato, da jo osvojimo. To evropsko prvenstvo bo zastrašujoče, gledal sem, koliko igralcev iz lige NBA bodo imele udeleženke. Srbija, Francija, to sta reprezentanci, ki imata po 10 in več sedanjih in nekdanjih igralcev lige NBA. Hkrati pa je vrh širok, 10 do 12 reprezentanc lahko premaga druga drugo na eni tekmi.«

Selektor Aleksander Sekulić je razkril del igralnega načrta svojega moštva: »Želja in vizija, ki sem jo predstavil igralcem, je, da želimo biti na tem prvenstvu fizično najbolje pripravljeno moštvo. Če je ta pogoj izpolnjen, lahko igramo, kar si želimo. To je čvrsta obramba visoko na nasprotni polovici, napadalna naravnanost v obrambi, poskus motiti nasprotnika pri izvedbi akcij in ga spraviti iz cone udobja. Agresivni bomo na skoku v napadu in nato skušali pretiti v protinapadih.«

Posebno zgodbo s slovensko reprezentanco živi Martin Krampelj, ki je pri 30 letih dobil priložnost, da debitira v svetem dresu. »Vedno sem bil pripravljen. Vedno je lepo in velika čast igrati za domovino, za svojo državo. Že v zadnjih kvalifikacijah so se javili s Košarkarske zveze Slovenije. Jasno sem sporočil, da sem na voljo. Tudi v Turčiji, kjer sem igral v minuli sezoni, so bili ponosni, ker so imeli v svoji vrsti igralca, ki je kandidat za reprezentanco,« je povedal Krampelj. V minuli sezoni je igral košarko svoje kariere. V dresu ekipe Yalovaspor Basketbol je odigral 28 tekem v močni turški ligi – v povprečju 23 odigranih minutah je beležil po 11,8 točke in 4,8 skoka na tekmo.

