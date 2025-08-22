  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Košarka

    Razlika v kakovosti vidna s Kalemegdana, Luka navdušil vsaj po koncu tekme

    Srbska reprezentanca je v beograjski Areni nadigrala slovensko s kar 106:72. Luka Dončić je obupal sredi tretje četrtine, Sekulić črtal Smrekarja in Cerkvenika.
    Fotografija večera je nastala po koncu tekme, ko je Luka pozdravil Nikolo Jokića in njegovo hčer. Foto KSS
    Galerija
    Fotografija večera je nastala po koncu tekme, ko je Luka pozdravil Nikolo Jokića in njegovo hčer. Foto KSS
    Nejc Grilc
    22. 8. 2025 | 08:30
    22. 8. 2025 | 08:36
    4:26
    A+A-

    V nadaljevanju:

    Morda bi bilo bolje, če generalke v Beogradu sploh ne bi bilo. Obetal se je lep košarkarski večer v prijateljskem vzdušju, ki je hitro razvodenel v enosmerni promet, na parketu slovite beograjske Arene so igrali le Srbi. Tudi vedno glasne tribune so se raje posvetile slanim prigrizkom in v gledališkem vzdušju pospremile, kako se slovenska barka potaplja. Luko Dončića so Srbi odrezali od igre, ostali razigranim gostiteljem niso bili kos, že do polčasa so prejeli kar 64 točk, končni poraz bi lahko bil še hujši, kot je kazal semafor (106:72). 

    »Slovenija ni bila na naši ravni, videla se je razlika v kakovosti, so močno oslabljeni. Mi se raje ukvarjamo s sabo, odigrali smo dobro, manjka nam še kakšna tekma za pravi ritem in upam, da bomo skozi turnir še rastli,« je ogromno razliko med tekmecema, vidno tudi s slabih pet kilometrov oddaljene trdnjave na Kalemegdanu, na kratko ocenil legendarni srbski selektor Svetislav Pešić. Od delnega izida 10:0 na začetku tekme dalje Slovenija ni imela rešitev, pod košem sta Nikola Jokić in Nikola Jović poplesavala okrog branilcev, z zunanjih položajev so deževale trojke. 

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Priprave na eurobasket

    V gledališki Areni so Srbi ujeli naivne in razglašene Slovence v past

    Srbska košarkarska reprezentanca je v Beogradu že do polčasa dosegla 64 točk in gladko premagala Slovenijo s 106:72. Veliko razlogov za skrb Slovencev.
    Nejc Grilc 21. 8. 2025 | 21:52
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Dončić tik pod zmagovalnim odrom plačne lestvice

    Srbija, Nemčija in Francija bodo na eurobasketu imele po dva igralca v prvi petnajsterici po zaslužku v ligi NBA. Prvi Nikola Jokić jutri proti Sloveniji.
    Peter Zalokar 20. 8. 2025 | 12:52
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Srbi bodo pokazali, koliko štejejo nore slovenske glave

    Gladka zmaga Slovencev nad Veliko Britanijo ni pokazala veliko novega. Raje bi igrali s Španijo, Litvo ali Latvijo, porazi gor ali dol.
    Nejc Grilc 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Priprave na EP

    Slovenci v Stožicah razred zase, Dončić končal z 28 točkami

    Slovenska košarkarska reprezentanca je na peti pripravljalni tekmi prvič zmagala (93:81), Velika Britanija ni bila dorasel tekmec.
    Nejc Grilc 19. 8. 2025 | 19:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Novi umiki izdelkov v Lidlu, Hoferju in drugod

    Uprava za varno hrano je odredila umik številnih vrst medu, ki so bile neskladne po sestavi ali neustrezni zaščitenim proizvodom.
    20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Šok v Courchevelu: pred zdravnikom so se morale skoraj povsem sleči

    Nedavni pregled v Franciji je med smučarskimi skakalkami povzročil precejšnje nelagodje.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 23:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Norveška zvezdnica grdo napadla slovensko šampionko

    Boksarska svetovna prvakinja Ema Kozin se bo 4. oktobra v Lillestrømu pomerila s slovito Cecilio Braekhus. Izzivalkine obtožbe so ji dvignile pokrov.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    S prevaro do bogastva

    Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: z milijoni pobegnil na rajski otok

    Mitja Pavlin uživa na Zanzibarju, slovensko pravosodje pa ga išče. Nekdanjemu članu uprave družbe Kovintrade bi radi vročili obtožnico.
    Boštjan Celec 19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    eurobasket 2025Luka DončićNikola JokićkošarkaAleksander SekulićSlovenijaslovenska košarkarska reprezentancaKošarkarska reprezentancaKZSBeograd

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Vingegaard bi rad sedel na Rogličev prestol

    Španski krog se bo jutri v Torinu začel z dvema slovenskima kolesarjema na štartu, Domnom Novakom in Galom Glivarjem.
    Miha Hočevar 22. 8. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenija proti Srbiji

    Med košarkarsko tekmo izžvižgali užaljenega Dodika, ki je zbežal iz dvorane

    Glasni žvižgi med tekmo Srbije in Slovenije v Beogradu so v beg iz dvorane pognali Milorada Dodika, ki je bil ob tem vidno užaljen.
    22. 8. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Koprsko obrambo okrepil izkušeni Nemec

    Četa Slaviše Stojanovića ima v svojih vrstah novega branilca. Pridružil se jim je izkušeni nogometaš, ki je igral tudi v bundesligi.
    Matic Rupnik 22. 8. 2025 | 10:26
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ofenziva na mesto Gaza

    Izraelski minister napovedal odprtje vrat pekla

    Grožnja sledi četrtkovi izjavi premierja Benjamina Netanjahuja o takojšnjem začetku pogajanj za osvoboditev talcev, ki so še v ujetništvu.
    22. 8. 2025 | 10:19
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Luka Koper

    Zastoji na cestah in tirih povzročajo vse resnejše preglavice logistom

    V šestih mesecih so v Luki skupaj pretovorili 11,4 milijona ton blaga, to je le odstotek več kot lani.
    Boris Šuligoj 22. 8. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Koprsko obrambo okrepil izkušeni Nemec

    Četa Slaviše Stojanovića ima v svojih vrstah novega branilca. Pridružil se jim je izkušeni nogometaš, ki je igral tudi v bundesligi.
    Matic Rupnik 22. 8. 2025 | 10:26
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ofenziva na mesto Gaza

    Izraelski minister napovedal odprtje vrat pekla

    Grožnja sledi četrtkovi izjavi premierja Benjamina Netanjahuja o takojšnjem začetku pogajanj za osvoboditev talcev, ki so še v ujetništvu.
    22. 8. 2025 | 10:19
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Luka Koper

    Zastoji na cestah in tirih povzročajo vse resnejše preglavice logistom

    V šestih mesecih so v Luki skupaj pretovorili 11,4 milijona ton blaga, to je le odstotek več kot lani.
    Boris Šuligoj 22. 8. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo