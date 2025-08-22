Razlika v kakovosti vidna s Kalemegdana, Luka navdušil vsaj po koncu tekme

V nadaljevanju:

Morda bi bilo bolje, če generalke v Beogradu sploh ne bi bilo. Obetal se je lep košarkarski večer v prijateljskem vzdušju, ki je hitro razvodenel v enosmerni promet, na parketu slovite beograjske Arene so igrali le Srbi. Tudi vedno glasne tribune so se raje posvetile slanim prigrizkom in v gledališkem vzdušju pospremile, kako se slovenska barka potaplja. Luko Dončića so Srbi odrezali od igre, ostali razigranim gostiteljem niso bili kos, že do polčasa so prejeli kar 64 točk, končni poraz bi lahko bil še hujši, kot je kazal semafor (106:72).

»Slovenija ni bila na naši ravni, videla se je razlika v kakovosti, so močno oslabljeni. Mi se raje ukvarjamo s sabo, odigrali smo dobro, manjka nam še kakšna tekma za pravi ritem in upam, da bomo skozi turnir še rastli,« je ogromno razliko med tekmecema, vidno tudi s slabih pet kilometrov oddaljene trdnjave na Kalemegdanu, na kratko ocenil legendarni srbski selektor Svetislav Pešić. Od delnega izida 10:0 na začetku tekme dalje Slovenija ni imela rešitev, pod košem sta Nikola Jokić in Nikola Jović poplesavala okrog branilcev, z zunanjih položajev so deževale trojke.