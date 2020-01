Razpoloženi Dragić ni mogel preprečiti 13. poraza Vročice (VIDEO)

Čančar ni dobil priložnosti za igro

Ljubljana – Čeprav je slovenski košarkarski zvezdniktudi tekmo lige NBA v San Antoniu začel s klopi, je bil drugi najboljši strelec moštva Miami Heat. A ni mogel preprečiti 13. poraza Vročice v sezoni. San Antonio Spurs so se na koncu veselili zmage s 107:102.Izkušeni Ljubljančan, ki bo 6. maja praznoval 34. rojstni dan, je v 24 minutah dosegel 19 točk (z metom za dve: 5:8, za tri: 2:5). Ob tem je v statistiko vpisal še pet skokov in dve asistenci. Ukradel ni nobene žoge, je pa izgubil tri.Več točk je za Miami dosegel le Američan(21), ki je bil skupaj z rojakom, sicer članom Ostrog, najboljši strelec tekme.V drugem dvoboju večera so košarkarji kluba Indiana Pacers v gosteh s 115:107 premagali Denver Nuggets. Za goste je največ točk (24) prispeval Američan, zelo razpoložen pa je bil s trojnim dvojčkom tudi ameriški Litovec, ki je 22 točkam dodal še 15 skokov in deset asistenc.V domači zasedbi je bil s tridesetimi točkami najbolj učinkovit Srb, Koprčanpa ni dobil priložnosti za dokazovanje.