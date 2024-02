Razvojnik ubranil naslov z zabijanjem preko orjaškega Shaquilla O'Neala

V Indianapolisu so zbrani najboljši košarkarji lige NBA. Drevi se bodo Luka Dončić in drugi zvezdniki merili na tekmi zvezd med selekcijama vzhodne in zahodne konference, uvodni dejanji pa sta bili tekmovanjev zabijanju in metanju trojk. Tako kot lani sta bila v tem najboljša Mac Maclung, ki igra v razvojni ligi, in Damian Lillard.

MacClung, 188 centimetrov visoki član razvojne ekipe Osceola Magic, je peti igralec, ki je ubranil naslov v zabijanju. V finalu je premagal Jaylena Browna, košarkarja Bostona, potem ko je pred zabijanjem preskočil 216 centimetrov visokega nekdanjega zvezdnika Shaquilla O'Neala in si prislužil največjo oceno sodnikov.

Kapetan Milwaukeeja Damian Lillard je tako kot lani zmagal v tekmovanju metov za tri točke, v tesnem finalu je premagal Karl-Anthonyja Townsa in Traeja Younga. Zadel je 26 metov, dva več od Younga in Townsa, ter postal pa prvi, ki je ubranil zmago po Jasonu Kaponu leta 2008.

Za zanimivo predstavo sta poskrbela tudi zvezdnik Golden State Stephen Curry in Sabrina Ionescu, zvezdnica ženske profesionalne lige WNBA in ameriška reprezentantka, ki sta se pomerila v metu trojk. Curry je zmagal z 29:26.

»Pri natančnosti ni pomembno, ali si dekle ali fant. Mislim, da je pomembno le srce, ki ga imaš, in želja po tem, da si najboljši,« je dejala Ionescu, ki se je edemu najboljših strelcev vseh časov odlično upirala.

V spretnostnem tekmovanju treh igralcev je zmagala ekipa Indiane, Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin in Myles Turner.