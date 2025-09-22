Real dobil bitko za novega čudežnega dečka, ki šteje komaj enajst let

Madridski Real je v svoje vrste privabil izjemno mladega košarkarja. V mladinsko ekipo kraljevega kluba se seli komaj enajstletni Moussa Balla Traoré, ki bo prihodnji mesec (24. oktobra) praznoval šele 12. rojstni dan.

Kakor poročajo različni španski mediji, so se za mladega centra potegovali tudi pri Barceloni, toda na koncu so bitko za v Maliju rojenega upa dobili pri Realu. A fotografije mladega fanta, ki so jih objavili pri madridskem klubu, so dvignile obilo prahu. Njegov odrasel videz je namreč v hipu sprožil burne razprave na družbenih omrežjih. Mnogi se sprašujejo, ali je Traoré resnično star le enajst let. Pri Realu, pri katerem je – mimogrede – kot mladenič nase opozarjal tudi Luka Dončić, na svoji spletni strani navajajo, da gre za igralca do 14 let.

Podrobnosti o njegovi višini in teži pri klubu sicer niso razkril, glede na to, da so se evropski velikani že tako zgodaj potegovali zanj, pa je jasno, da gre za izjemno nadarjenega fanta. Nekateri že špekulirajo, da bi lahko v prihodnjih letih izboljša celo rekord najmlajšega košarkarja v zgodovini španske lige ACB. Trenutni rekorder je Bassala Bagayoko, ki je za Fuenlabrado med tamkajšnjo elito prestal ognjeni krst pri komaj 14 letih, 7 mesecih in 15 dneh.

Za zdaj bo Traoré svoje prve košarkarske korake v Madridu delal med vrstniki. Če bo razvoj šel v pravo smer, si bo morda že kmalu utrl pot na veliko sceno in se vpisal med naslednje zgodbe o uspehu iz slovite košarkarske šole Reala.