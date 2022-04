Real z zmago v Tel Avivu že na zaključnem turnirju v Beogradu

Real Madrid je hitro opravil delo v četrtfinalu evrolige in se uvrstil na zaključni turnir, ki ga bo letos namesto Berlina priredil Beograd. Do tretje zmage nad Maccabijem je kraljevi klub prišel po zaslugi 18 točk in 6 asistenc Sergia Lulla, prvi strelec dvoboja je bil sicer domačin Scottie Wilbekin z 22 točkami. Real čaka na zmagovalca obračuna med Bayernom in Barcelono, izid je v tem paru izenačen na 1:1.

Gostje so po poročanju STA ves čas nadzorovali položaj, vodili praktično od začetka do konca, njihova zmaga ni bila vprašljiva, čeprav se gostitelji niso hoteli predati. Nekdanji slovenski reprezentant Anthony Randolph, košarkar Reala, je na igrišču preživel dobre štiri minute, a se v statistiko vpisal le z izgubljeno žogo.

Na drugi tekmi večera je Anadolu Efes pred domačimi navijači s 77:65 premagal milansko Olimpio in v seriji povedel z 2:1 v zmagah. Efes je do zmage prišel na krilih razpoložene trojice Vasilije Micić-Tibor Pleiss-Shane Larkin, ki so dosegli 20, 17 oz. 16 točk, Pleiss je dodal še pet skokov, Micić in Larkin pa ravno toliko asistenc. Milančani so pred zadnjo četrtino sicer zaostajali le za tri točke (59:56) in v zadnji četrtini tudi vodili, a nato po izenačenju na 63:63 niso dosegli točke vse do znižanja na 72:65, ko je bil Efes že predaleč.