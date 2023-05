Real znova leti na pogon mladega Slovenca

Ne le v evroligi, Real Madrid evropski košarkarski prestol v Kaunasu v Litvi naskakuje tudi v mladinski konkurenci. Prvi zvezdnik mladinskega turnirja je 18-letni Slovenec Jan Vide.

Realovi upi so se v finale, kjer se bodo ob 11.30 pomerili s selekcijo Next Generation Select Team, uvrstili po treh zmagah v svoji skupini. Najprej so Madridčani pod Videtovo taktirko premagali Crveno zvezdo (85:81), nato Panathinaikos (71:47) v polfinalu pa v clasicu še Barcelono (72:54). Prav v španskem derbiju je 197 cm visoki organizator igre pokazal, zakaj se zanj potegujejo največje univerze v ZDA, saj je tekmecem nasul 27 točk. V tretji četrtini je dosegel kar 16 točk. Proti Beograjčanom in Atenčanom je Vide dosegel 19 točk in 20.

Ob 19. uri bo v Kaunasu še finalna tekma evrolige med Realom in Olympiakosom.