Ustanovitev evropske različice lige NBA že nekaj mesecev buri duhove, toda utegnila bi jih še bolj. Medtem ko liga NBA vztraja pri oktobru 2027, kot ciljnem datumu za zagon svojega tekmovalnega projekta v Evropi, je le še enajst mesecev realnost nekoliko drugačna.

»Na splošno gledano je malo verjetno, da bi lahko zagnali resno ligo,« je za ameriški športni portal The Athletic povedal eden od članov potencialne lastniške skupine nove franšize.

Prvotni načrti lige NBA so predvidevali tekmovanje s 16 moštvi – dvanajstimi stalnimi udeleženci in štirimi mesti, ki bi si jih klubi priigrali na podlagi športnih dosežkov v državnih prvenstvih ali na predhodnem kvalifikacijskem turnirju. Temeljna težava trenutno tiči v tem, da še niti en udeleženec ni uradno potrjen. Pobuda se sicer premika naprej, a ker časa zmanjkuje, vse kaže, da bo moral biti zagon postopen. Začetna različica tekmovanja bo najverjetneje služila zgolj kot osnova za razvoj projekta, medtem ko bodo vodilni v ozadju reševali številna odprta vprašanja.

Glavna ovira ostaja pomanjkanje dogovora z evroligo. Pogovori med organizacijama so zastali v začetku oktobra, ko je večina od dvanajstih klubov z licenco po sestanku ob jezeru Como zavrnila predlog lige NBA. Iz ZDA želijo v svoj projekt privabiti vsaj šest stalnih članov evrolige, pri čemer naj bi bili pripravljeni ponuditi celo večletno denarno nadomestilo tistim klubom, ki bi zapustili evroligo, a ne bi takoj dobili ene od dvanajstih začetnih licenc.

Razhajanja pa niso zgolj finančne narave, temveč izvirajo tudi iz športnega rivalstva in vprašanja porazdelitve moči v novem košarkarskem ustroju. Na seznamu želja lige NBA so evropski velikani, kot so Real Madrid, Barcelona , Bayern , Fenerbahçe , Asvel in Panathinaikos, ki pa za vstop v tekmovanje kažejo zelo različno stopnjo zanimanja. Poleg tega naj bi nove franšize na novo ustanovili na strateških trgih, kot so London, Pariz, Rim, Milano in Manchester.

Adam Silver, prvi mož lige NBA, je priznal težave, a verjame, da je evropska liga NBA edinstvena priložnost za preobrazbo košarke na stari celini. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Zagon je pojenjal

Januarja letos se je vrha v enem od luksuznih londonskih hotelov, ki ga je organiziral komisar lige NBA Adam Silver, udeležilo 250 potencialnih vlagateljev. Takrat je 120 možnih lastnikov ekip oddalo predhodne ponudbe, kar je vodstvo lige napolnilo z optimizmom. Vendar se zdi, da je ta začetni zagon sčasoma popustil. Zamisli se še niso povsem udejanjile oziroma o njih javnost ni bila uradno obveščena, čeprav bi bilo razkritje kakršnega koli napredka ključno za pospešitev procesa in privabljanje novih podpornikov.

Evroliga se je medtem poskušala zaščititi pred prihodom tekmeca z lastnim sistemom franšiz in širitvijo števila udeležencev. Zaradi ovir liga NBA zdaj preučuje različne scenarije za svoj evropski krst leta 2027: organizacijo kvalifikacijskega turnirja z ekipami iz različnih držav, zagon pripravljalnega tekmovanja s klubi, ki so že potrdili svoj vstop, ali celo uporabo Fibine lige prvakov kot odskočne deske.

Adam Silver in njegov namestnik Mark Tatum, ki projekt najmočneje potiska naprej, vztrajata, da načrt ostaja živ, in verjameta, da je evropska liga NBA edinstvena priložnost za preobrazbo košarke na stari celini. Kljub temu je komisar že priznal, da bo začetni produkt drugačen od prvotnih načrtov in še zdaleč ne takšen, kot so ga nameravali vzpostaviti dolgoročno.